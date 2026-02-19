Vi promettiamo che è l’ultima e che dalla prossima settimana torniamo ai tizi che lanciano biciclette in campo e palloni fuori, ma ora beccatevi questa nuova Dom Best versione Olimpiadi Invernali. Non è solo una questione di medaglie (che pure meritano). Dietro le quinte dei Giochi italiani si sta consumando un’Olimpiade parallela fatta di equivoci diplomatici, equivoci sentimentali, medaglie che si rompono e furti improbabili. Il bidet è solo la punta di un iceberg fatto di ghiaccio e imbarazzo.

“Pronto, Cancelliere? Scusa, sto guardando un reality”

Il premio “Priorità nella vita” va senza dubbio a Max Langenhan. Il fuoriclasse dello slittino tedesco ha appena vinto l’oro, ha il cuore a mille e il telefono che scotta. Sul display appare un numero anonimo. Max rifiuta. Squilla di nuovo, lui stacca ancora. “Sarà il solito operatore che vuole vendermi un contratto per la luce”, avrà pensato. Peccato che a chiamare fosse il Cancelliere Friedrich Merz in persona. La giustificazione di Langenhan è già un cult: “Gli ho attaccato il telefono in faccia perché stavo guardando un reality e non volevo essere disturbato”. La diplomazia tedesca ringrazia, il pubblico ringrazia ancora di più.

Medaglia di bronzo

Sì, Sturla Holm Lagreid, atleta norvegese di biathlon l’ha vinta nella sua disciplina. Ha raccontato però che in quel momento era difficile godersi il trionfo, poiché dopo aver tradito la sua ragazza questa aveva deciso di lasciarlo. Intervista che non ha impressionato la diretta interessata che ha confermato la volontà di non riconciliarsi a Sturla, utilizzando parole in rima con la forgia della medaglia appena vinta.

Medaglia di…

Già, di cosa saranno fatte queste medaglie delle Olimpiadi di Milano – Cortina, che si scassano come non ci fosse un domani? Già diversi sono i casi di atleti che se le appendono al collo per festeggiare e le vedono cadere per terra, con tanto di scheggiature e danni. Pare in realtà che non sia un problema legato alle medaglie, ma ai cordini, che complice il meccanismo anti soffocamento si staccano facendole cadere.

Ladro e pure sciocco

Per nulla atletico e neppure granché furbo il ladro che a Milano ha tentato di borseggiare Jonathan Owens, atleta e marito di Simone Biles. Il giocatore di football ha raccontato di essere stato avvicinato da un tizio che correndo ha tentato di sottrargli una shopping bag, fallendo miseramente: “Non era neanche veloce” – ha raccontato Owens, ridacchiando dell’improbabile tentativo di furto.