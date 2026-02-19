Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
La versione olimpica di Domeniche Bestiali | Da Max Langenhan che ignora Merz alle medaglie che si rompono, fino allo spiacevole accaduto per Jonathan Owens
Vi promettiamo che è l’ultima e che dalla prossima settimana torniamo ai tizi che lanciano biciclette in campo e palloni fuori, ma ora beccatevi questa nuova Dom Best versione Olimpiadi Invernali. Non è solo una questione di medaglie (che pure meritano). Dietro le quinte dei Giochi italiani si sta consumando un’Olimpiade parallela fatta di equivoci diplomatici, equivoci sentimentali, medaglie che si rompono e furti improbabili. Il bidet è solo la punta di un iceberg fatto di ghiaccio e imbarazzo.
“Pronto, Cancelliere? Scusa, sto guardando un reality”
Il premio “Priorità nella vita” va senza dubbio a Max Langenhan. Il fuoriclasse dello slittino tedesco ha appena vinto l’oro, ha il cuore a mille e il telefono che scotta. Sul display appare un numero anonimo. Max rifiuta. Squilla di nuovo, lui stacca ancora. “Sarà il solito operatore che vuole vendermi un contratto per la luce”, avrà pensato. Peccato che a chiamare fosse il Cancelliere Friedrich Merz in persona. La giustificazione di Langenhan è già un cult: “Gli ho attaccato il telefono in faccia perché stavo guardando un reality e non volevo essere disturbato”. La diplomazia tedesca ringrazia, il pubblico ringrazia ancora di più.
Medaglia di bronzo
Sì, Sturla Holm Lagreid, atleta norvegese di biathlon l’ha vinta nella sua disciplina. Ha raccontato però che in quel momento era difficile godersi il trionfo, poiché dopo aver tradito la sua ragazza questa aveva deciso di lasciarlo. Intervista che non ha impressionato la diretta interessata che ha confermato la volontà di non riconciliarsi a Sturla, utilizzando parole in rima con la forgia della medaglia appena vinta.
Medaglia di…
Già, di cosa saranno fatte queste medaglie delle Olimpiadi di Milano – Cortina, che si scassano come non ci fosse un domani? Già diversi sono i casi di atleti che se le appendono al collo per festeggiare e le vedono cadere per terra, con tanto di scheggiature e danni. Pare in realtà che non sia un problema legato alle medaglie, ma ai cordini, che complice il meccanismo anti soffocamento si staccano facendole cadere.
Ladro e pure sciocco
Per nulla atletico e neppure granché furbo il ladro che a Milano ha tentato di borseggiare Jonathan Owens, atleta e marito di Simone Biles. Il giocatore di football ha raccontato di essere stato avvicinato da un tizio che correndo ha tentato di sottrargli una shopping bag, fallendo miseramente: “Non era neanche veloce” – ha raccontato Owens, ridacchiando dell’improbabile tentativo di furto.
