Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato alla presentazione di un imponente lanciamissili multiplo in grado di sparare testate nucleari. In un discorso, Kim ha elogiato questo nuovo sistema di lancio multiplo di missili da 600 mm come unico al mondo. È ”adatto per un attacco speciale, ovvero per compiere una missione strategica”, ha riferito l’agenzia di stampa Kcna, utilizzando un eufemismo comunemente usato per riferirsi all’uso di armi nucleari.
