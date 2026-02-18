Il mondo FQ

Corse alle edicole, code chilometriche e tensioni per gli infiltrati: come funziona la folle caccia alle spille a Milano

di Lorenzo Bloise
Mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si stanno prendendo la scena, parallelamente allo short track e al resto delle discipline sul ghiaccio, a Milano città è partita un’altra gara. Quella per le City Official Pins. Colorate, caratteristiche e dedicate ai quartieri più rappresentativi della metropoli. Tutto gratis, solo per i pochi che arrivano in tempo. Ma come funziona la caccia alla spilla? “Ci dobbiamo svegliare molto presto per cercare di non perdere il posto: i quartieri vengono annunciati dalla pagina Instagram Visit Milano”. Ogni spilla richiama un pezzo di città. Qualcuno lo fa per collezionismo, altri per puro piacere.

Dal 7 febbraio (fino al 18) la scena si ripete ogni mattina tra le strade di Milano. Sveglia all’alba, corsa contro il tempo e poi ecco la coda chilometrica. Per i più esperti anche scambiare i pezzi più unici diventa un evento di routine. Sia in città, ma soprattutto in coda per ingannare l’attesa. Farsi prendere dalla foga è un attimo. E quello che dovrebbe essere un semplice gioco, però, si sta trasformando in una corsa sleale: “Qui c’è gente che si infiltra in coda. Iniziano a esserci degli screzi perché è diventata un po’ una mania. Si arriva a compromessi difficili”, racconta chi è in coda dall’alba per poter prendere la spilla. “Mi sarei aspettata un’organizzazione migliore. Magari gli annunci si possono fare in orari diversi”.

