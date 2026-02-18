Il giovane è stato fermato dai carabinieri a Castel San Pietro: aveva già 'colpito' un Regionale, evitato l'impatto tra i sassi e un Frecciarossa. "A casa aveva materiale di area antagonista"

Lo hanno beccato proprio mentre stava posizionando una trentina di pietre sopra le rotaie della ferrovia prima dell’arrivo di un Frecciarossa e, poco prima, aveva già fatto “centro” con un’altra fila di sassi sui quali era andato a impattare un Regionale. Poi, dopo averlo fermato, quando sono arrivati nella sua abitazione per perquisirla, avrebbero ritrovato vario materiale riconducibile all’area antagonista.

Per questi motivi un 20enne – imolese e incensurato – è stato arrestato dai carabinieri nel Bolognese. L’accusa mossa nei suoi confronti dalla procura di Bologna, guidata da Paolo Guido, è attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. Il fermo è avvenuto martedì pomeriggio vicino a Castel San Pietro Terme, in un tratto dove i militari dell’Arma sono intervenuti sulla base di una segnalazione. Ora il giovane si trova in carcere.

Un cittadino – hanno ricostruito i carabinieri – ha telefonato al 112 per segnalare la presenza di un giovane accovacciato lungo la linea ferroviaria Ancona-Piacenza che attraversa il territorio di Castel San Pietro: all’arrivo del Treno Regionale Veloce 17510, partito dalla stazione di Imola e diretto a Bologna, il cittadino ha udito uno scoppio e visto una nube di polvere che faceva pensare a un impatto tra il convoglio e qualcosa posizionato sulle rotaie.

Il treno è stato così costretto ad arrestare la marcia per effettuare approfonditi controlli sui sistemi di sicurezza comportando mezz’ora di ritardo e il rallentamento di tutti i convogli in transito. Il 20enne, tuttavia, avrebbe tentato il bis posizionando circa 30 pietre su ciascuna rotaia. Ma in quegli istanti sono arrivati i carabinieri che lo hanno inseguito e fermato mentre tentava di dileguarsi a bordo di una bicicletta e hanno tolto le pietre dai binari poco prima dell’arrivo di un Frecciarossa.