E’ deceduto anche il terzo sciatore, travolto ieri da una valanga staccatasi dal Canale del Vesses, a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Si tratta di Giovanni Bosco, 35enne francese da Chamonix. Trasferito in gravissime condizioni in ospedale a Torino, si è spento questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Appena estratta dalla neve la vittima era in ipotermia grave e in arresto cardiaco. Giunto in ospedale era stato sottoposto a Ecls, Extracorporeal Life Support, un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo.

L’uomo era assieme ad altri due amici, anche loro di Chamonix, di 29 e 31 anni, deceduti ieri: uno poco dopo essere stato estratto dalla neve; l’altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta. Il terzetto è stato travolto mentre scendeva fuoripista nel canale dei Vesses. A dare l’allarme erano stati altri freerider che hanno sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista. Sul posto sono intervenute le guide del soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves. I tre freerider, tutti provvisti di Artva (apparecchio per la ricerca in valanga), sono stati sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.