Valanga a Courmayeur, morto anche il terzo sciatore: è di nazionalità francese

di Redazione Cronaca
Ieri sono morti gli altri due due freerider (tutti orginari di Chamonix) travolti nella mattinata mentre scendevano fuoripista nel canale del Vesses in Valle d'Aosta
E’ deceduto anche il terzo sciatore, travolto ieri da una valanga staccatasi dal Canale del Vesses, a Courmayeur, in Valle d’Aosta. Si tratta di Giovanni Bosco, 35enne francese da Chamonix. Trasferito in gravissime condizioni in ospedale a Torino, si è spento questa mattina nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Appena estratta dalla neve la vittima era in ipotermia grave e in arresto cardiaco. Giunto in ospedale era stato sottoposto a Ecls, Extracorporeal Life Support, un sistema avanzato di supporto vitale e riscaldamento extracorporeo.

L’uomo era assieme ad altri due amici, anche loro di Chamonix, di 29 e 31 anni, deceduti ieri: uno poco dopo essere stato estratto dalla neve; l’altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta. Il terzetto è stato travolto mentre scendeva fuoripista nel canale dei Vesses. A dare l’allarme erano stati altri freerider che hanno sentito il soffio della valanga e poco prima avevano visto il gruppo di sciatori francesi scendere nel canalone, molto frequentato dagli amanti del fuoripista. Sul posto sono intervenute le guide del soccorso alpino valdostano e i militari della guardia di finanza di Entreves. I tre freerider, tutti provvisti di Artva (apparecchio per la ricerca in valanga), sono stati sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.

