Due sciatori sono morti e un altro è in condizioni gravissime dopo essere stati travolti da una valanga, nella mattinata di sabato, mentre scendevano fuoripista nel canale dei Vesses, itinerario della val Veny sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta. Il sopravvissuto è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Molinette di Torino.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla centrale unica regionale della Valle d’Aosta, sono terminate nel primo pomeriggio: sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e Guardia di finanza, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, due ambulanze del 118. Un posto medico avanzato per la prima assistenza è stato allestito in un hangar a Courmayeur.