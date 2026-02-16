Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:58

Israele, ultraortodossi in rivolta a Bnei Brak contro gli ordini di leva: folla inferocita insegue i soldati. Scontri e 23 arresti

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
La protesta è scoppiata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano consegnando ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere
Icona dei commenti Commenti

Scontri e proteste contro l’esercito a Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa alle porte di Tel Aviv, in Israele. Due soldatesse dell’Idf sono state evacuate dalla polizia, dopo essere state circondate e inseguite da una folla di religiosi. La protesta si sarebbe scatenata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano per consegnare ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere.

Alcune immagini pubblicate sui social mostrano una folla di religiosi inferociti inseguire le due soldatesse scortate dalla polizia. In un altro si vede un gruppo rovesciare un’auto della polizia. In seguito alle rivolte sono state arrestate 23 persone e nella zona sono state schierate ingenti forze armate per ripristinare l’ordine pubblico.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione