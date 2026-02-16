Scontri e proteste contro l’esercito a Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa alle porte di Tel Aviv, in Israele. Due soldatesse dell’Idf sono state evacuate dalla polizia, dopo essere state circondate e inseguite da una folla di religiosi. La protesta si sarebbe scatenata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano per consegnare ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere.

Alcune immagini pubblicate sui social mostrano una folla di religiosi inferociti inseguire le due soldatesse scortate dalla polizia. In un altro si vede un gruppo rovesciare un’auto della polizia. In seguito alle rivolte sono state arrestate 23 persone e nella zona sono state schierate ingenti forze armate per ripristinare l’ordine pubblico.