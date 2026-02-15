Proseguono senza sosta le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza delle popolazioni colpite dalle forti piogge a Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza. Dalle prime ore del pomeriggio di sabato 14 febbraio, in particolare nelle aree dei Laghi di Sibari e di contrada ‘Lattughelle’, stanno operando anche i tecnici e le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria e della Puglia. Sul posto il direttore regionale della Protezione civile e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha svolto un sopralluogo. In supporto ai vigili del fuoco del Comando di Cosenza, i moduli di colonna mobile richiesti dal direttore regionale dei vigili del fuoco della Calabria, Maurizio Lucia, e inviati dal Centro operativo nazionale del Viminale. Nel video, lo smottamento a Decollatura, in provincia di Catanzaro.
