Due episodi verificati, un terzo in fase di accertamento. Secondo Ferrovie dello Stato, ci sono stati di nuovo sabotaggi sulle linee dell’alta velocità Napoli-Roma e Roma-Firenze, dove la circolazione è rallentata per permettere ai tecnici di ripristinare le infrastrutture. La notizia è arrivata direttamente con una nota Fs, in cui il gruppo ha spiegato che la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura degli stessi. Non solo. Sull’alta velocità Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. Fs ha anche spiegato che è in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sempre sulla linea alta velocità Roma-Firenze.

Cosa è successo

Secondo quanto accertato dalla polizia, i presunti sabotatori hanno manomesso un pozzetto e bruciato i cavi della linea all’altezza di via di Villa Spada, in zona Salaria a Roma. In via di Salone, alla periferia di Roma, invece, le autorità sono state costrette a bloccare la circolazione per permettere di effettuare un sopralluogo. A Capena, invece, al momento sembrerebbe essersi verificato solo un guasto tecnico. Ad intervenire sul posto gli agenti della polfer e della Digos della Questura di Roma.

Ritardi e polemiche

Al momento, tuttavia, la circolazione è alquanto difficoltosa, con ritardi fino a 90 minuti. Sul tabellone degli arrivi della Stazione Termini un Frecciarossa in arrivo da Milano segna un ritardo di un’ora e mezzo. Viaggiano con un ritardo attorno ad un’ora altri sei convogli, con un treno proveniente da Napoli e uno da Mantova serviti dalle diverse società. Molti i treni con ritardi attorno ai 20-30 minuti. E nel frattempo impazza la polemica politica. “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone” ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.