È crollata la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi.

La struttura, agganciata alla strada provinciale, è chiusa al pubblico e ancora in corso di realizzazione da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. Sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua e Aipo sta compiendo i primi accertamenti per chiarire quali siano state le cause del collasso strutturale