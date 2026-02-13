Il mondo FQ

Crolla la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Cremona e Lodi: è costata 4 milioni di euro

di Redazione Cronaca
La struttura, ancora in corso di realizzazione, è collassata
È crollata la passerella ciclopedonale sull’Adda che collega Crotta a Maccastorna, la provincia di Cremona a quella di Lodi.
La struttura, agganciata alla strada provinciale, è chiusa al pubblico e ancora in corso di realizzazione da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), finanziata da Regione Lombardia con 4 milioni di euro nell’ambito del piano ciclabile collegato alla ciclovia VenTo. Sono già iniziate le operazioni di recupero delle strutture cadute in acqua e Aipo sta compiendo i primi accertamenti per chiarire quali siano state le cause del collasso strutturale

