“Questa è la mia visuale dopo aver pagato 780 euro”: la polemica social di uno spettatore alle Olimpiadi

Successivamente - sempre su X - ha postato un aggiornamento: "Mi hanno spostato in seconda fila".

Forum gremito, musica, danza, spettacolo. Alla Milano Ice Skating Arena – meglio conosciuta come il Forum di Assago – si è svolta una delle gare più attese delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: il programma libero del pattinaggio di figura. Su X, però, è diventato trend e di conseguenza virale un post polemico di uno spettatore presente all’interno del palasport. Nel tweet in questione l’appassionato ha pubblicato una foto della visuale del suo posto. O meglio, una “non” visuale, considerando che si trovava in prima fila, con vista ostruita dal parapetto: “Questa è la mia visuale da 780 euro, what the f***”. Con le ultime tre parole facilmente intuibili e non sicuramente “gentili”.

Il venerdì sera del pattinaggio maschile è appunto dei momenti più attesi delle intere Olimpiadi e i prezzi erano alle stelle: 780 euro per i biglietti di categoria A, le prime file, 550 euro per quelli di categoria B, 280 euro per la categoria C, ai quattro angoli del Forum, da dove la visibilità è comunque accettabile. A metà gara l’autore del tweet ha fatto un altro tweet: “Aggiornamento: mi hanno spostato in seconda fila“, postando poi una foto della nuova visuale e la scritta: “okayyyyyy“. Vista approvata.