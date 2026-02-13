Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:05

“Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sulla tavola del wc”: le lezioni di igiene del segretario della Salute Usa Kennedy jr

di Redazione Esteri
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

“Non ho paura di un germe, sai. Sniffavo cocaina sulla tavola del water”. A pronunciare queste parole non è stato un personaggio di qualche film di Quentin Tarantino. E non si tratta nemmeno di un passaggio del romanzo hillybilly scritto da JD Vance qualche anno fa. Questa grottesca confessione, infatti, è solo l’ultima di una sfilza di dichiarazioni ‘discutibili’ fatte da Robert F. Kennedy Jr: il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani dell’amministrazione Trump.

L’uscita choc è arrivata al podcast This Past Weekend condotto dal comico Theo Von ed è stata ripresa dal giornale politico The Hill. Durante l’intervista Kennedy – più che scettico sui vaccini come noto – ha raccontato di non aver mai temuto i germi, nemmeno durante la pandemia di Covid-19. Confessando inoltre di aver violato le misure di distanziamento sociale per partecipare agli incontri di riabilitazione dalle sostanze stupefacenti in un centro di Los Angeles. “Per me, era una questione di sopravvivenza”, ha spiegato Kennedy, collocando l’inizio delle sue dipendenze in seguito all’assassinio del padre, Bob, allora candidato alla Casa Bianca. Al secondo arresto per possesso di droga, Kennnedy jr aveva deciso di intraprendere il percorso di recupero.

Negli Stati Uniti il caso è diventano subito virale sui social, scatenando polemiche e reazioni molto dure. Brad Woodhouse, presidente dell’associazione per la difesa dei diritti dei cittadini Protect Our Care, ha commentato con una singola parola: “Dimettiti”. Già il mese scorso l’organizzazione aveva proiettato un messaggio sulla parete dell’edificio che ospita il dicastero della salute: “Making America sicker again” (“rendi l’America di nuovo malata”), definendo il Paese come la sede centrale del morbillo – in riferimento all’epidemia che ha colpito gli Usa.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione