“Ho fatto schifo, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade”: la delusione di Ghiotto

“Non so cosa dire sinceramente, penso che la gara si sia vista. Ho fatto veramente schifo, ho deluso me stesso e tutti quelli che credevano in me”. Così un deluso Davide Ghiotto ha commentato il sesto posto nei 10mila metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella tappa di Coppa del Mondo di Calgary, il 25 gennaio 2025, aveva segnato il nuovo record del mondo sulla stessa distanza con il tempo di 12:25.69. Oggi ha corso oltre 20 secondi più lento.

“Mi dispiace sia andata così, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade e il mio ultimo 10mila e chiudere la carriera sulle distanze lunghe in questo modo qui non è la cosa più piacevole“. L’italiano ha parlato in mixed zone dopo la gara, sottolineando a più riprese la delusione per la gara decisamente sotto le aspettative. Partito lento, si pensava che nella seconda parte – quella decisiva – potesse alzare il ritmo ma così non è stato. Ha chiuso sesto, distante dal podio nonostante fosse il favorito nel pre gara. “Ora archiviamo la giornata di oggi, c’è ancora una gara a squadre da portare a casa. Domani è un altro giorno. Mi dispiace aver deluso tutti, ci credevo moltissimo in questa gara ma purtroppo lo sport è così”, ha concluso Ghiotto.