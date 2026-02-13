Il mondo FQ

“Ho fatto schifo, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade”: la delusione di Ghiotto

di Redazione Sport
Il pattinatore ha chiuso sesto nei 10mila metri, stessa distanza dove due settimane fa aveva siglato il record del mondo
“Non so cosa dire sinceramente, penso che la gara si sia vista. Ho fatto veramente schifo, ho deluso me stesso e tutti quelli che credevano in me”. Così un deluso Davide Ghiotto ha commentato il sesto posto nei 10mila metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nella tappa di Coppa del Mondo di Calgary, il 25 gennaio 2025, aveva segnato il nuovo record del mondo sulla stessa distanza con il tempo di 12:25.69. Oggi ha corso oltre 20 secondi più lento.

“Mi dispiace sia andata così, potrebbe essere la mia ultima Olimpiade e il mio ultimo 10mila e chiudere la carriera sulle distanze lunghe in questo modo qui non è la cosa più piacevole“. L’italiano ha parlato in mixed zone dopo la gara, sottolineando a più riprese la delusione per la gara decisamente sotto le aspettative. Partito lento, si pensava che nella seconda parte – quella decisiva – potesse alzare il ritmo ma così non è stato. Ha chiuso sesto, distante dal podio nonostante fosse il favorito nel pre gara. “Ora archiviamo la giornata di oggi, c’è ancora una gara a squadre da portare a casa. Domani è un altro giorno. Mi dispiace aver deluso tutti, ci credevo moltissimo in questa gara ma purtroppo lo sport è così”, ha concluso Ghiotto.

Anche il direttore tecnico di pattinaggio, Maurizio Marchetto, ha commentato la prova deludente di Ghiotto: “Non è andata come in tanti ci si aspettava, perché Davide Ghiotto dopo aver dominato per quasi 4 anni questa distanza, si meritava di completare il quadriennio con il titolo olimpico”. Così Maurizio Marchetto, direttore tecnico della nazionale di pattinaggio veloce, ha commentato la gara di Davide Ghiotto. “È successo che la gara non è stata svolta come l’atleta soprattutto si aspettava. I Giochi olimpici a volte giocano questi scherzi – prosegue -. Peccato perché dopo i 5000 metri lui era molto soddisfatto, era fiducioso di potersi comportare bene e puntare al podio più alto, purtroppo non è andata così. Anche questa mattina nel riscaldamento girava bene”.

