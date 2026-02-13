Il mondo FQ

Francesca Albanese, il video-confronto tra la clip manipolata e quella originale: ecco cosa ha detto veramente

di Redazione Esteri
Facendo il confronto tra il video originale e quello tagliato, le parole della relatrice Onu assumono tutto un altro significato
Ventidue secondi di video contro gli oltre quattro minuti di clip originale. Così le parole di Francesca Albanese, pronunciate in occasione dell’Al Jazeera Forum, sono state manipolate e diffuse online. A rilanciare il video “manomesso”, come ha denunciato la stessa relatrice speciale Onu, che ha poi portato il ministro degli Affari esteri francese, Jean-Noël Barrot, ad accusarla di antisemitismo chiedendone le dimissioni, il direttore di Un Watch, il canadese Hillel Neuer. Facendo il confronto tra il video originale e quello tagliato, le parole di Albanese assumono tutto un altro significato e la lettura che ha portato anche la Germania ad accodarsi all’accusa francese, che accusava la relatrice Onu di aver definito il popolo israeliano “nemico dell’umanità”, non resta più in piedi.

