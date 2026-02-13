di Serena Poli

Una ricerca partita in modo del tutto casuale. Lo faccio spesso: mi viene in mente una parola chiave e provo a digitarla dentro gli Epstein Files: oggi la parola è stata “WTC”. Nessuna aspettativa, nessuna tesi da dimostrare. Solo curiosità, la stessa che ogni tanto ti fa aprire un cassetto perché non ricordi cosa c’è dentro.

Come altre volte, mi aspetto la risposta “no results found”, invece ci sono quasi 200 risultati. Ne apro uno a caso: siamo a metà settembre 2001, quel settembre, quello dell’11. L’oggetto è “New WTC Building!”. Si parla di architettura, di un possibile nuovo World Trade Center. Tutto mentre a Ground Zero migliaia di corpi stanno ancora sotto le macerie fumanti.

A scrivere è “G. Max”: basta cercare qualche altra email per avere conferma che si tratta di Ghislaine Maxwell e che queste email con oggetto “New WTC Building” sono state inviate a più persone, tra le quali un famoso attore, Liev Schreiber. Un dettaglio che non può passare inosservato: molti destinatari di queste email sul WTC sono ‘redacted‘, oscurati. Non sappiamo chi fossero, e probabilmente non lo sapremo mai. Non è Maxwell a proteggere qualcuno: questa censura è opera del Dipartimento di Giustizia e aggiunge un altro fitto banco di nebbia: in teoria dovrebbero essere ‘redacted’ solo i nomi delle vittime degli abusi e di personaggi coinvolti in procedimenti in corso. Perché oscurare nominativi di persone coinvolte in scambi di email, sì spregiudicate, ma in teoria prive di rilevanza legale?

Un interessante destinatario risulta essere Jacqueline Marcus, che in altre email si legge Jacqueline Josephson: si tratta della stessa persona. Ex moglie di Barry Josephson, famosissimo produttore hollywoodiano. Barry Josephson è una figura pubblica e i documenti resi noti dal Dipartimento di Giustizia mostrano il suo rapporto stretto e duraturo con Jeffrey Epstein: amicizia, prestiti, favori, una confidenza tale da spingerlo a scrivere “I am overwhelmed by your friendship”. Anche questo tutto visibile nei files.

Non mi interessa costruire teorie. Quello che emerge è in realtà molto più semplice e disturbante: la spregiudicatezza oscena con cui certi individui ‘funzionano’ e guardano oltre, anche a poche ore da un trauma collettivo con pochi precedenti. Quando Jacqueline chiede “where is this from???”, la risposta di Maxwell è evasiva: “me l’ha mandata un amico”. Nessuna fonte, nessuna traccia.

Mentre milioni di persone vivono quel giorno come una frattura emotiva irreversibile, altri lo attraversano come un’opportunità. La normalità del potere. La mostruosità dell’assenza di imbarazzo.

