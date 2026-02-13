Impossibile definirlo pigro o disoccupato. Benoit Richaud è semplicemente la persona più indaffarata di queste Olimpiadi. E se pensate di averlo visto più volte nella stessa giornata durante le gare di corto maschile del pattinaggio di figura è tutto normale. Nessuna illusione o qualche strana sensazione di déjà vu. L’allenatore e coreografo francese non ha dei sosia. Ma segue contemporaneamente 16 atleti per 13 diverse nazioni. Una volta terminata la prova con uno, via con il cambio abiti in pochissimo tempo.

“È emotivamente complicato”

Avvistato con la giacca della Francia, il tempo di cambiare per qualche minuto canale in tv ed eccolo riapparire con i colori della Georgia. “È sempre molto impegnativo, soprattutto a livello emotivo” – ha dichiarato il 38enne alla BBC – “Se uno pattina male, poi l’altro pattina bene, si raggiunge un picco di emozione che è molto difficile da esprimere. Quando sei con il tuo pattinatore sei completamente con lui. Quando sono uno dopo l’altro è molto, molto difficile. La gente mi prende in giro perché in genere indosso sempre il nero. Di solito metto tutto nello spogliatoio del pattinatore. Non è permesso, ma sono molto amichevoli e mi lasciano fare. Se a volte non mi è permesso, abbiamo sempre un caposquadra o il manager della nazionale che tiene le giacche e me le consegna”.

Una lunga lista di atleti

L’americano Max Naumov (il 24enne che ha regalato uno dei momenti più emozionanti di queste Olimpiadi mostrando una foto dei suoi genitori scomparsi in un incidente aereo), il canadese Stephen Gogolev, il francese Adam Siao Him Fa e il georgiano Nika Egadze sono solo alcuni dei nomi di atleti che rientrano nella sua scuderia. Tra i più apprezzati nel mondo del pattinaggio (ed ex pattinatore su ghiaccio nei primi anni 2000), nel 2024 Benoit Richaud è stato nominato Miglior Coreografo di Pattinaggio Artistico. I 16 atleti che segue a questa Olimpiade si aggiungono a una lunga lista che sfiora quasi il centinaio.

La star del momento dei Giochi non è un atleta, ma indossa una giacca diversa dall’altra ogni 10 minuti. Si presenta al fianco del suo allievo per conoscere il punteggio finale. E la routine continua. Il “trasformista” Richaud meriterebbe una medaglia più di chiunque altro.