Un anziano contromano sulla A28 (Portogruaro-Conegliano): a evitare il peggio è stato un agente della polizia Stradale, capace di saltare in corsa sulla macchina contro mano e a invertirne il senso di marcia. Non è la scena di un film, ma quello che è accaduto lo scorso 27 gennaio. Erano le 22.45 e una pattuglia era impegnata in un controllo su un camion in A28, vicino alla barriera di Portogruaro, quando gli agenti hanno notato una Opel Mokka fare inversione e iniziare a guidare in senso contrario. Alla guida dell’automobile c’era un anziano di Latisana, classe 1943. L’uomo avrebbe percorso 5 chilometri contromano.

I poliziotti lo hanno raggiunto e affiancato, ma lampeggianti e sirene sono risultati inutili. L’uomo, nonostante l’invito ad accostare, continuava a procedere a 90 all’ora. Impossibile attirare la sua attenzione. La pattuglia ha allora raggiunto in fretta lo svincolo di Sesto al Reghena e ha fermato le auto dirette a Portogruaro per evitare collisioni. I poliziotti hanno posizionato l’auto – sempre con lampeggianti e sirene attivati – a cavallo tra le due corsie. Il capo pattuglia, armato di torcia e bandiera, ha iniziato a camminare verso la Opel Mokka, facendo segnalazioni verso l’auto per fermarla. Il collega ha invece cominciato a risalire la corsia di emergenza a ritroso per fermare chi stava arrivando.

Nonostante l’auto della Polstrada in mezzo alla carreggiata, sirene e lampeggianti sempre accesi, l’anziano ha rallentato ma non si è fermato. A quel punto il capo pattuglia, con un gesto rapido, è riuscito ad aprire in corsa la portiera del guidatore, a spingerlo verso il lato passeggero e a posizionarsi al posto di guida, così da invertire il senso di marcia, posizionando l’auto in corsia di emergenza. L’anziano, agitato e confuso, ripeteva di dover tornare a casa, a Latisana. I due poliziotti gli hanno dato assistenza e, dopo avergli contestato la violazione del Codice della strada, lo hanno accompagnato fino a Portogruaro indicandogli la corretta direzione per raggiungere Latisana.