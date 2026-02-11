Delusioni in superG e biathlon, prime gioie con lo slittino. Nello specifico in quello doppio donne, dove la coppia composta da Marion Oberhofer e Andrea Vötter ha conquistato l’oro. Le azzurre avevano chiuso al primo posto la prima manche, mostrando da subito grande affiatamento e grande confidenza con la pista di casa. Nella seconda manche sono scese per ultime – visto il miglior tempo nella prima – conducendo dall’inizio alla fine. Dopo un’ottima partenza, la coppia italiana ha incrementato il vantaggio sulle avversarie tedesche, chiudendo poi con oltre un decimo di vantaggio.

Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo arriva il titolo olimpico per la coppia di doppio femminile composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. La coppia azzurra ha preceduto le tedesche Dajana Eitberger-Magdalena Matschina e le austriache Selina Egle- Lara Michaela Kipp (Austria). A festeggiare il titolo olimpico il ministro dello sport Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina e il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. Le azzurre hanno fatto segnare in entrambe le run il miglior tempo di manche. Con questo successo l’Italia vince complessivamente la 20ma medaglia olimpica nello slittino, consolidando la sua posizione come una delle nazioni più forti in questa disciplina.

La classifica finale