Tra le 19.13 e le 20.16 lo slittino doppio azzurro, guidato dalla leggenda Armin Zöggeler, ha firmato una pagina di sport grazie a Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner

Vi ricordate quella manciata di giri d’orologio a Tokyo 2020, che poi era 2021 per colpa del Covid? Quella in cui trionfarono sul tartan giapponese prima Gianmarco Tamberi e poi Marcell Jacobs, sì? Ecco, i 63 minuti folli sulla pista Eugenio Monti ricordano quel momento, sia premesso che il prestigio olimpico dell’atletica leggera e ancor di più dei 100 metri piani uomini restano un gradino più su. Però, ecco, è molto difficile ritrovare un’altra ora d’oro per l’Italia nella storia dei Giochi invernali.

Accade tutto tra le 19.13 le 20.16 di mercoledì quando l’Italia doma le curve sinuose e ripide della Eugenio Monti. Schiacciati sul loro slittino che vola sul ghiaccio, scivola oltre i 100 chilometri orari e taglia il traguardo prima di tutti gli altri, Andrea Voetter e Marion Oberhofer danno il là alla festa azzurra davanti al presidente del Coni Luciano Buonfiglio e al ministro dello Sport Andrea Abodi. Una conferma per le azzurre, che avevano già chiuso la prima manche davanti a tutte. Più veloci di chiunque altro, dall’inizio alla fine. Felicità, sorrisi. Sipario temporaneo, è solo la fine del primo tempo.

Nel secondo, i co-protagonisti diventano Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, carabinieri bolzanini. Erano arrivati terzi nella prima metà di gara. Avanti di un’incollatura rispetto a chi avevano tenuto dietro, ma anche un cicinino appena più lenti degli austriaci Steu e Kindl e della coppia Usa Mueller-Haugsjaa. Insomma, calma. Partono adagio, accelerano e giù con il brivido di star davanti al duo Wendl-Arlt, mito olimpico della Germania. Ce la fanno.

È podio, si festeggia. Ma poi c’è ancora da restare in apnea. L’Austria va forte, ma non basta: argento, quindi. Ma calma, ancora non è finita: restano gli Usa. Gli statunitensi volano nella prima parte, allargano la forbice del vantaggio. Il ghiaccio si fa bollente nella parte bassa della pista, quella che Rieder e Kainzwaldner hanno letteralmente bruciato domandola con grazia, curva dopo curva. Alle 20.16 il cronometro si fa rosso: gli Usa sono dietro. È storia grazie ai quattro in tuta azzurra, compressi dalla velocità, stretti-stretti uno sull’altro, guidati dal ct Armin Zöggeler, la leggenda italiana dello slittino che aveva vinto due ori olimpici tra Salt Lake City e Torino. Ne hanno preso il testimone, questi quattro fratelli e sorelle d’Italia che hanno scritto una nuova ora d’oro dello sport azzurro.