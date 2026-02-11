Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia a caccia di altre medaglie: tocca di nuovo a Paris e Franzoni, nel biathlon è il giorno di Vittozzi e Wierer. Chance anche dallo slittino, in serata Guignard e Fabbri nel pattinaggio di figura

Due medaglie per l’Italia nella giornata di martedì, ma già mercoledì il bottino potrebbe incrementarsi. Sono tante infatti le speranze di podio per gli azzurri in varie discipline. Allo Stelvio Ski Centre va in scena il superG maschile nello sci alpino: Dominik Paris e Giovanni Franzoni provano a dire la loro su una pista che gli ha regalato argento e bronzo nei giorni scorsi, ma occhio anche a Mattia Casse.

E poi è il momento di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che nella prova individuale di biathlon (15 km) guidano una squadra fortissima e che può ambire senza dubbio a medaglia nella gara in questione. In serata tocca a Charlène Guignard e Marco Fabbri nel pattinaggio di figura: è il momento della danza libera della danza su ghiaccio. Infine anche le due finali di doppio dello slittino possono regalare soddisfazioni all’Italia, dal Cortina Sliding Centre. Al maschile Ivan Nagler e Fabian Malleier sono già saliti sul podio di Coppa del mondo in questa stagione, così come Andrea Vötter e Marion Oberhofer al femminile.

ore 10:00 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

ore 11:30 Sci alpino – Super G uomini: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris

ore 13:45 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

ore 14:15 Biathlon – Individuale 15km donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 17:00 Slittino – Doppio donne, manche 1: Marion Oberhofer, Andrea Vötter

ore 17:51 Slittino – Doppio uomini, manche 1: Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder

ore 18:30 Pattinaggio di velocità – 1000m uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano

ore 18:53 Slittino – Doppio donne, manche 2: Marion Oberhofer, Andrea Vötter

ore 19:05 Curling – Round robin uomini, Italia – Svezia: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 19:30 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza libera: Charlène Guignard, Marco Fabbri

ore 19:30 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 1: Louis Philip Vito III

ore 19:44 Slittino – Doppio uomini, manche 2: Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder

ore 20:27 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 2: Louis Philip Vito III

ore 21:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare uomini, Italia – Svezia

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.