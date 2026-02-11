Il mondo FQ

Usa, caso Nancy Guthrie: l’Fbi diffonde le immagini di un sospetto

Un uomo con baffi manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna
Le autorità che indagano sulla scomparsa di Nancy Guthrie hanno diffuso un video, insieme a delle foto, in cui si vede un uomo che manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna. Nelle immagini si possono intravedere i baffi che spuntano dal passamontagna del sospetto. Il video è importante, secondo le autorità, per aiutare a riconoscere l’individuo sospetto dal modo in cui si muove.

