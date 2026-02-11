Le autorità che indagano sulla scomparsa di Nancy Guthrie hanno diffuso un video, insieme a delle foto, in cui si vede un uomo che manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna. Nelle immagini si possono intravedere i baffi che spuntano dal passamontagna del sospetto. Il video è importante, secondo le autorità, per aiutare a riconoscere l’individuo sospetto dal modo in cui si muove.
