Annunciata la nuova disciplina olimpica del magheggio: l’atleta dovrà nascondersi dall’esercente e destreggiarsi con creatività nel taccheggio di articoli in vendita con lo scopo di non farsi beccare. Scherzi a parte, il protagonista di questa vicenda ha terminato la gara in cella. A Udine un runner è entrato in un negozio di articoli sportivi per comprare delle scarpe da corsa. Ma evidentemente le sue intenzioni erano diverse: è andato a nascondersi nei bagni dell’attività e ha sostituito le calzature che indossava con un paio preso dagli scaffali, dal valore di 200 euro. Dopodiché si è diretto verso l’uscita, ma è stata sventata dall’allarme antifurto.

I commessi e gli addetti alla sicurezza lo hanno riconosciuto subito: è un 36enne del posto che corre quotidianamente per le vie della città. Già nei giorni scorsi, il personale aveva nutrito qualche sospetto nei suoi confronti: lo sportivo si aggirava nel punto vendita senza portare nulla alla cassa. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza si è scoperto che l’uomo aveva rubato delle scarpe dal valore di circa 400 euro con la stessa tecnica. Stavolta, però, il colpo non è andato a segno: la Polizia ha arrestato l’uomo per il reato di furto aggravato e lo ha mandato ai domiciliari in attesa della convalida del giudice.