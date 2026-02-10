Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:57

Scambia le scarpe usate con quelle del negozio e fugge correndo: arrestato runner a Udine

di Redazione Cronaca
La polizia ha arrestato un 36enne del posto per il reato di furto aggravato. L'uomo aveva già rubato un paio di scarpe da corsa con questo tranello.
Scambia le scarpe usate con quelle del negozio e fugge correndo: arrestato runner a Udine
Icona dei commenti Commenti

Annunciata la nuova disciplina olimpica del magheggio: l’atleta dovrà nascondersi dall’esercente e destreggiarsi con creatività nel taccheggio di articoli in vendita con lo scopo di non farsi beccare. Scherzi a parte, il protagonista di questa vicenda ha terminato la gara in cella. A Udine un runner è entrato in un negozio di articoli sportivi per comprare delle scarpe da corsa. Ma evidentemente le sue intenzioni erano diverse: è andato a nascondersi nei bagni dell’attività e ha sostituito le calzature che indossava con un paio preso dagli scaffali, dal valore di 200 euro. Dopodiché si è diretto verso l’uscita, ma è stata sventata dall’allarme antifurto.

I commessi e gli addetti alla sicurezza lo hanno riconosciuto subito: è un 36enne del posto che corre quotidianamente per le vie della città. Già nei giorni scorsi, il personale aveva nutrito qualche sospetto nei suoi confronti: lo sportivo si aggirava nel punto vendita senza portare nulla alla cassa. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza si è scoperto che l’uomo aveva rubato delle scarpe dal valore di circa 400 euro con la stessa tecnica. Stavolta, però, il colpo non è andato a segno: la Polizia ha arrestato l’uomo per il reato di furto aggravato e lo ha mandato ai domiciliari in attesa della convalida del giudice.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione