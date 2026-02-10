Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 16:05

L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino

di Redazione Sport
La coppia azzurra ha sconfitto la Gran Bretagna per 5-3: è il settimo terzo posto per l'Italia Team a Milano-Cortina
L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino
Icona dei commenti Commenti

Non era semplice, soprattutto dopo la delusione in semifinale all’ultima stone di meno di 24 ore prima. L’Italia del curling – che tanto ha appassionato gli italiani in questi giorni – vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di MilanoCortina 2026 contro la Gran Bretagna. 5-3 il finale, in un match giocato alla perfezione. Il duo formato Stefania Constantini e Amos Mosaner si riconferma dunque sul podio olimpico dopo lo storico oro a Pechino 2022, prima medaglia italiana nel curling della storia. Una medaglia che assume valore doppio se si pensa che è arrivata in casa e soprattutto dopo la delusione in semifinale, persa 9-8 contro gli Stati Uniti nella serata di lunedì.

Delusione che traspariva sui volti di Constantini e Mosaner, che al contrario oggi a fine partita si sono abbracciati sorridenti, consapevoli di quanto valga questa medaglia, nonostante sia di bronzo. In serata saranno Stati Uniti e Svezia a giocarsi l’oro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione