L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino

La coppia azzurra ha sconfitto la Gran Bretagna per 5-3: è il settimo terzo posto per l'Italia Team a Milano-Cortina

Non era semplice, soprattutto dopo la delusione in semifinale all’ultima stone di meno di 24 ore prima. L’Italia del curling – che tanto ha appassionato gli italiani in questi giorni – vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026 contro la Gran Bretagna. 5-3 il finale, in un match giocato alla perfezione. Il duo formato Stefania Constantini e Amos Mosaner si riconferma dunque sul podio olimpico dopo lo storico oro a Pechino 2022, prima medaglia italiana nel curling della storia. Una medaglia che assume valore doppio se si pensa che è arrivata in casa e soprattutto dopo la delusione in semifinale, persa 9-8 contro gli Stati Uniti nella serata di lunedì.

Delusione che traspariva sui volti di Constantini e Mosaner, che al contrario oggi a fine partita si sono abbracciati sorridenti, consapevoli di quanto valga questa medaglia, nonostante sia di bronzo. In serata saranno Stati Uniti e Svezia a giocarsi l’oro.