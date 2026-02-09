Non impara mai. Nonostante la Rete sia stata spesso impietosa nel ricordargli quante volte abbia incitato preventivamente sportivi, squadre del cuore e Nazionali varie senza portare particolarmente fortuna, Matteo Salvini ci è cascato di nuovo. Poco prima della semifinale di Amos Mosaner e Stefania Constantini, il duo azzurro del curling che a Milano-Cortina era chiamato a difendere il titolo olimpico, il ministro dei Trasporti ci ha riprovato: “Testa e cuore nella prestazione di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Orgoglio Azzurro!”, ha scritto su Facebook ad accompagnamento di un video che lo ritraeva insieme ai due campioni negli scorsi giorni quando ha assistito a un loro incontro.

Poco dopo aver postato il video sulle proprie pagine social, il duo si è dovuto arrendere agli Usa per 9-8 capitolando all’ultima stone. Martedì, dunque, non avranno modo di tentare un nuovo assalto all’oro dopo quello conquistato nel 2022. Mosaner e Constantini cercheranno di portare a casa il bronzo contro la Gran Bretagna. A Salvini va decisamente meglio dal vivo. Nel week end era a Cortina d’Ampezzo e si è goduto sugli spalti diverse medaglie italiane, a iniziare da quelle di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera. Materiale ottimo per nutrire i social, dove dall’inizio delle Olimpiadi fioccano post a tema. Tanto che più di qualcuno ripete insistentemente nei commenti: “Ma sei ministro dello Sport?”.