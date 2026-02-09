Il mondo FQ

Salvini prima della semifinale del curling: “Testa e cuore a Mosaner e Constantini”. E poco dopo arriva la sconfitta

di Redazione Sport
Poco dopo aver postato il video sulle proprie pagine social, il duo si è dovuto arrendere agli Usa per 9-8 capitolando all'ultima stone. Al ministro sembra andare decisamente meglio dal vivo
Non impara mai. Nonostante la Rete sia stata spesso impietosa nel ricordargli quante volte abbia incitato preventivamente sportivi, squadre del cuore e Nazionali varie senza portare particolarmente fortuna, Matteo Salvini ci è cascato di nuovo. Poco prima della semifinale di Amos Mosaner e Stefania Constantini, il duo azzurro del curling che a Milano-Cortina era chiamato a difendere il titolo olimpico, il ministro dei Trasporti ci ha riprovato: “Testa e cuore nella prestazione di Amos Mosaner e Stefania Constantini. Orgoglio Azzurro!”, ha scritto su Facebook ad accompagnamento di un video che lo ritraeva insieme ai due campioni negli scorsi giorni quando ha assistito a un loro incontro.

Poco dopo aver postato il video sulle proprie pagine social, il duo si è dovuto arrendere agli Usa per 9-8 capitolando all’ultima stone. Martedì, dunque, non avranno modo di tentare un nuovo assalto all’oro dopo quello conquistato nel 2022. Mosaner e Constantini cercheranno di portare a casa il bronzo contro la Gran Bretagna. A Salvini va decisamente meglio dal vivo. Nel week end era a Cortina d’Ampezzo e si è goduto sugli spalti diverse medaglie italiane, a iniziare da quelle di Giovanni Franzoni e Dominik Paris nella discesa libera. Materiale ottimo per nutrire i social, dove dall’inizio delle Olimpiadi fioccano post a tema. Tanto che più di qualcuno ripete insistentemente nei commenti: “Ma sei ministro dello Sport?”.

