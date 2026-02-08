Quattordici anni dopo Carolina Kostner l’Italia torna sul podio olimpico nel pattinaggio di figura e lo fa per la terza volta nella storia. Merito di una grande prova di squadra degli azzurri nel team event, che è valsa il bronzo con 60 punti alle spalle di Stati Uniti (oro con 69) e Giappone (argento con 68). La nona medaglia italiana a Milano Cortina 2026 in soli due giorni porta la firma di Charlène Guignard/Marco Fabbri, la coppia di danza sul ghiaccio, Sara Conti/Niccolò Macii, il duo di artistico, Lara Naki Gutmann, nel singolo femminile, Daniel Grass, impegnato nel corto maschile, e Matteo Rizzo, sceso sul ghiaccio nel libero uomini. Una medaglia sudata perché l’Italia era partita benissimo chiudendo i programmi corti in terza posizione con tre punti di vantaggio sulla Georgia e uno sul Canada. Nel libero, però, è cambiato tutto. La Georgia ha sfoderato due ottime performance nelle coppie di artistico e nel singolo femminile, tanto da colmare quasi il gap con l’Italia. Per fortuna i georgiani non ci sono riusciti e l’Italia ha potuto festeggiare il bronzo. Il sigillo lo ha messo Rizzo con un meraviglioso libero da 179.62 punti e terzo posto nel segmento di gara, mentre il georgiano Nika Egadze si è fermato a 154.79, complice diversi errori.

Fondamentali per il bronzo sono stati anche il corto di Gutmann, nel quale l’azzurra ha stampato il proprio record personale con 71.62 punti e ha agguantato il terzo posto nel segmento, e la performance di Guignard/Fabbri nel libero della danza da 124.22, che è valsa la seconda piazza e 9 punti in classifica. Solide pure entrambe le prove di Conti/Macii e il corto di Grassl, abile a far meglio del georgiano Egadze. In questi programmi l’Italia ha guadagnato i punti sufficienti a centrare il bronzo e completare una giornata da record, in cui sono arrivate ben sei medaglie: l’argento nella staffetta mista di biathlon e i bronzi di Riccardo Lorello nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, di Dominik Fischnaller nel singolo di slittino, di Sofia Goggia nella discesa libera, di Lucia Dalmasso nel gigante parallelo di snowboard e del team event di figura.