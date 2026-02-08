“Chi sei tu?”, “Non lo so, tu?”. Le Olimpiadi di Milano–Cortina 2026 entrano nel vivo, ma a prendersi la scena – oltre alle bellissime ed emozionanti medaglie vinte dall’Italia fin qui – sono le gaffe durante le esibizioni della cerimonia d’apertura da parte di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport che si è “autoinserito” al commento dopo l’esclusione di Auro Bulbarelli. Matilda De Angelis confusa con Mariah Carey, la presidente del Cio Kirsty Coventry scambiata per la figlia di Sergio Mattarella e ben cinque tra campionesse e campioni del mondo di volley non riconosciuti: Petrecca è stato criticatissimo.

E proprio i diretti interessati hanno scelto la strada dell’ironia sui social per sdrammatizzare. A partire dallo scambio di battute tra Simone Anzani e Simone Giannelli, capitano dell’Italia di volley maschile campione del mondo pochi mesi fa. In un post Instagram pubblicato da Anzani, Giannelli ha commentato: “Chi sei tu?“, accompagnando tutto con due emoji di risate e imbarazzo. Commento che ha subito superato i mille like e al quale ha risposto proprio Simone Anzani, centrale dell’Italia: “Non lo so e tu?“. Il riferimento è a quando Petrecca – dei sei pallavolisti impegnati come tedofori – ha riconosciuto solamente Paola Egonu e ha ignorato Carlotta Cambi e Anna Danesi (campionesse olimpiche e mondiali), Simone Anzani, Simone Giannelli e Luca Porro. Non cinque sconosciuti, anzi.

Ironica anche Matilda De Angelis. L’attrice, protagonista di una delle esibizioni artistiche dell’evento, è stata annunciata in diretta da Petrecca come “Mariah Carey“, cantante americana che si è esibita sulle note di “Nel blu dipinto di blu”, ma diversi minuti dopo. “Please, call me Mariah“, ha scritto Matilda De Angelis su Instagram. “Per favore, chiamatemi Mariah”. Matilda De Angelis – che a un certo punto della performance per Petrecca è diventata Matilde – ha poi scherzato sull’argomento anche nelle sue Instagram Stories. “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas. Non ho problemi”, ha ironizzato l’attrice. Insomma, dopo i numerosi meme social e le prese in giro per le tante e assurde figuracce in diretta televisiva, Petrecca è stato criticato – seppur con ironia – anche dai soggetti interessati.