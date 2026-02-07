Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:23

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record, subito doppio podio

di Redazione Sport
A Milano-Cortina 116 gare in 16 sport, mai così tante. La posizione dell'Italia e la situazione aggiornata
Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record, subito doppio podio
Icona dei commenti Commenti

Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio tantissime medaglie, grazie a 116 gare in 16 sport, mai così tante.

Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti. In caso di parità sia di ori che di argenti, allora valgono le medaglie di bronzo. Il sogno dell’Italia sarebbe chiudere nella top 10 del medagliere: impresa difficile.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione