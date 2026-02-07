Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record, subito doppio podio
Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio tantissime medaglie, grazie a 116 gare in 16 sport, mai così tante.
Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti. In caso di parità sia di ori che di argenti, allora valgono le medaglie di bronzo. Il sogno dell’Italia sarebbe chiudere nella top 10 del medagliere: impresa difficile.