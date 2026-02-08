Sei persone sono state fermate e accompagnate in Questura dopo gli scontri con le forze dell’ordine nel quartiere Corvetto di Milano al termine del corteo contro le Olimpiadi. Partita nel pomeriggio da Porta Romana, alla manifestazione hanno partecipato circa 10mila persone. Le forze dell’ordine hanno usato cariche e idranti contro una parte di manifestanti che, staccati dalla maggioranza, si stavano dirigendo verso la tangenziale est. I manifestanti hanno lanciato bottiglie petardi e lacrimogeni contro gli agenti in tenuta antisommossa. Il corteo, dopo i disordini all’imbocco dell’autostrada A1, ha continuato la marcia lungo viale Lucania per concludersi tra corso Lodi e viale Bacchiglione.
