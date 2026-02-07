Il “pomodoro volante”, l’halfpipe e il parallelo a rischio: dentro lo snowboard, lo sport ribelle dei Giochi invernali

Erano gli anni di John Kennedy alla Casa Bianca, dell’ascesa del consumismo e della cultura hippie. In quel contesto, tra gli anni ’60 e ’70, il surf in California e lo skateboard nelle città erano i simboli di un nuovo stile di vita. Un senso di indipendenza e sperimentazione che è stato provato anche sulla neve. Superfici diverse, ma movimenti e preparazioni simili. Così, insieme allo sci freestyle, lo snowboard diventa lo sport di “ribellione” per eccellenza. Oggi è il simbolo della cultura pop. Non solo in America, ma anche ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Gli 11 eventi in gara

Undici eventi, trentatré medaglie. A Livigno lo snowboard si prenderà senza dubbio la scena. Big air, Halfpipe, Slopestyle, Slalom gigante parallelo e Cross completano il quadro della disciplina che ha fatto il suo esordio nei Giochi di Nagano del 1988. Entrato in gara con due specialità, nel 2022 – a Pechino – ha aumentato la propria influenza. Per il nome alcune specialità sono uguali a quelle dello sci freestyle: a cambiare è lo strumento utilizzato, ovviamente.

L’halfpipe

L’atleta si lancia in un tunnel scoperto ed esegue “trick” (ovvero delle manovre in aria) e salti, sfruttando le pareti del semi-cilindro per fare le acrobazie. La giuria, oltre alla tecnica e alla precisione, premia l’originalità.

Il big air

La regola è semplice: per ogni discesa è consentito un unico salto da una rampa che combina in volo diverse acrobazie aeree. Nella finale ogni rider ha tre tentativi (detti “run”) a disposizione, dai quali vengono sommati i due punteggi migliori.

Slopestyle: il percorso a ostacoli

Salti, corrimano e “trick”: slopestyle è sinonimo di percorso a ostacoli. La giuria guarda sia l’impressione generale, sia il dettaglio delle singole mosse: delle tre “run” in finale, si tiene conto del risultato migliore.

Lo snowboard cross

Gli atleti gareggiano su una pista di 1,5 km in batterie da quattro, con i primi due che passano alle fasi successive. Il contatto con gli avversari è permesso, ma aggrapparsi è vietato: superare i concorrenti è possibile, ma senza creare collisioni.

Lo slalom gigante parallelo: veloce e tecnico

In questo evento i due snowboarder scendono contemporaneamente lungo due percorsi paralleli: le porte sono disposte lungo il pendio a 25 metri di distanza. Quella di Milano-Cortina sarà l’ultima apparizione ai Giochi Olimpici? A causa del format, il Comitato sta valutando una sua esclusione. L’edizione del 2026 sarà decisiva.

Considerato uno sport minore e di “controcultura”, oggi lo snowboard è linguaggio espressivo tra cultura urbana e ambiente alpino. Una vera e propria rivoluzione che ha reso questa disciplina tra le più amate e seguite. Il “Pomodoro volante” (“The Flying Tomato”) Shaun White è stato uno degli atleti più influenti di questo sport. E ora, a chi toccherà volerà più in alto di un pomodoro?