C’è l’ipotesi di un sabotaggio legato alle Olimpiadi dietro al guasto che ha mandato in tilt la stazione di Bologna. Intorno alle 8.30 di questa mattina, la circolazione è stata fortemente rallentata da un problema ai cavi di un deviatoio all’altezza di Castel Maggiore. Si tratta del punto in superficie che collega la linea per Venezia con la parte sotterranea dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, la Polfer e la Digos di Bologna. Al momento non ci sono rivendicazioni ma viene ipotizzato un gesto di natura anarchica.

Secondo gli accertamenti, i cavi sarebbero stati tranciati in seguito a un incendio con innesco. L’imprevisto ha comportato modifiche di percorso, cancellazioni e fino a due ore e mezza di ritardo. Dopo la segnalazione del danneggiamento, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per 45 minuti per consentire l’intervento dei tecnici. Forti disagi per i pendolari delle linee ad alta velocità per il dirottamento delle corse sui binari in superficie. Intorno alle 11, la Polizia ferroviaria ha dato il via libera al personale Rfi per operare e rimettere in sicurezza il punto danneggiato.

Gli investigatori non escludono che si possa trattare di un atto dimostrativo di matrice anarchica sul modello di quanto avvenne in Francia nel 2024 per le Olimpiadi di Parigi. Ipotesi accreditata dagli altri incidenti delle scorse ore. Sulla Bologna-Padova è stato infatti trovato e rimosso un ordigno rudimentale su un binario, e sulla stessa tratta sono stati tranciati i cavi elettrici dell’alta velocità. A Pesaro, invece, ha preso fuoco una cabina elettrica della linea Bologna-Ancona.

“Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c’è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto”, questo il commento di Matteo Salvini mentre stava assistendo alle gare di discesa libera. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha definito il guasto ‘un atto di delinquenza’ da parte di “qualcuno che vuol male all’Italia”.

Immagine in evidenza: i rilievi vicino a Pesaro