Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:54

L’imponente corteo di auto di Jd Vance per le vie di Milano: decine di mezzi al seguito del vicepresidente Usa

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (8)
Decine di auto, una quarantina, si muovono insieme al vice di Trump
Icona dei commenti Commenti

Le immagini dell’imponente corteo di auto, moto, camionette blindate a seguito del vicepresidente americano JD Vance, in questi giorni a Milano in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il video è stato girato intorno all’ora di pranzo a Sesto San Giovanni dove, sabato 7 febbraio, Vance insieme alla sua delegazione ha visitato Villa Campari

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione