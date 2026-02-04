Dopo giorni di polemiche, come da attese è scomparsa la faccia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che il sagrestano e sedicente “restauratore” Bruno Valentinetti aveva disegnato al posto di quella di un cherubino in un affresco della cappella laterale della Basilica di San Lorenzo in Lucina. “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano“, fa sapere a Repubblica lo stesso Valentinetti. “Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato”. Pochi minuti dopo però ritratta: “Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga del dipinto che c’era prima”.

“Ho sempre detto che se fosse stato divisivo lo avremmo fatto”, spiega dal canto suo all’Ansa il parroco di San Lorenzo in Lucina, monsignor Daniele Micheletti. “E poi c’era una processione di persone che venivano per vederlo, non per ascoltare la messa o pregare”.