Il commercialista, espressione dei soci di minoranza, ha fatto parte del collegio sindacale di Visibilia dal 2016 al 2018: “Mi veniva detto che sarei stato responsabile delle fluttuazioni del titolo”

“Ero stufo di fare dissenting opinion, di essere l’unica pecora nera, sembrava fossi un folle”. È uno dei passaggi più significativi della deposizione di Gianfranco Vitulo, ex sindaco di Visibilia Editore spa, ascoltato come teste nel processo in corso a Milano per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 15 imputati. Il procedimento riguarda i bilanci della società editoriale fondata dalla stessa Santanchè, relativi agli anni dal 2016 in poi.

Vitulo, commercialista ed espressione dei soci di minoranza — in particolare di Paola Ferrari De Benedetti — ha fatto parte del collegio sindacale di Visibilia dal 2016 al 2018. In aula ha spiegato di aver espresso per due anni pareri contrari sui conti della società perché, a suo avviso, “i budget del piano industriale triennale non confermavano il valore dell’avviamento indicato in bilancio”. Una valutazione che, ha ribadito più volte, lo lasciava “perplesso”, dal momento che “la società era in perdita e non guadagnava” e “venivano inserite in bilancio le imposte anticipate in presenza di perdite”.

Rispondendo alle domande dei pm Marina Gravina e Luigi Luzi, Vitulo ha raccontato di aver subito pressioni ogni volta che formalizzava una dissenting opinion: “Avevo forte pressione perché dicevano che turbavo il mercato”. Alla domanda su chi esercitasse tali pressioni, ha richiamato un verbale dell’agosto 2016 facendo riferimento all’attuale ministra. “Mi dicevano che le mie affermazioni erano di dubbia qualità perché potevano influire sulla quotazione”. E ancora: “Mi veniva detto che sarei stato responsabile delle fluttuazioni del titolo”.

Davanti al presidente del collegio, Giuseppe Cernuto, il testimone ha però precisato: “A parte quel verbale non ci sono state altre situazioni di pressione”, sfumando poi ulteriormente quando sollecitato dalle difese a indicare episodi concreti e soggetti responsabili. Ha anche riferito di non aver trovato ascolto né all’interno del collegio sindacale né presso la società di revisione: “Ho fatto presente le mie perplessità anche alla società di revisione, ma non sono stato nemmeno preso in considerazione”. Gli altri sindaci, ha aggiunto, ritenevano che le sue fossero “perplessità infondate”.

Nel 2019, nonostante le stesse criticità riscontrate negli anni precedenti, Vitulo ha dato parere favorevole al bilancio 2018. Una scelta spiegata così in aula: “Ero stufo di essere l’unica pecora nera”. Ha chiarito che aveva comunque predisposto una nuova dissenting opinion, poi trasformata — d’intesa con gli altri sindaci — in una nota inserita nella relazione al bilancio. In quel passaggio si richiamava l’attenzione sull’impairment test e sui rischi legati ai dati previsionali: “Il test si fonda su dati che potrebbero non essere confermati e la cui variazione potrebbe influenzare i risultati”. Da qui la raccomandazione di “un attento e continuo monitoraggio degli obiettivi del piano”, perché in futuro avrebbero potuto emergere “motivazioni tali da dover rettificare il valore dell’avviamento”.

Vitulo ha infine spiegato che il suo isolamento derivava anche dal fatto che le anomalie da lui segnalate non erano state ritenute fondate né dal Tribunale di Milano – sezione imprese, in una causa del 2016 promossa dai soci di minoranza, né dalla Guardia di finanza. L’attuale inchiesta è nata solo anni dopo, da un esposto dei nuovi soci di minoranza guidati dal finanziere Giuseppe Zeno, oggi parte civile.

Nella stessa udienza è stato sentito anche Eugenio Moschini, ex direttore della rivista Pc Professionale, appartenente al gruppo Visibilia. Moschini ha riferito di “decine di incontri” con Santanchè tra il 2019 e il 2020, “sette dei quali registrati”, in alcuni casi “eravamo solo io e lei”. Riunioni che, ha detto, “servivano per far quadrare i bilanci”: “La chiave era ridurre i costi e aumentare le entrate, ci veniva detto tipo: ‘dovete ridurvi lo stipendio del 10%, se no vi lascio a casa oppure fate più pubblicità’”.

Le registrazioni, effettuate all’insaputa della ministra, non sono entrate nel processo sul falso in bilancio, ma erano già emerse in un altro procedimento per presunta truffa aggravata all’Inps sulla cassa integrazione Covid, attualmente sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Moschini ha raccontato anche di pressioni editoriali: “Mi chiedevano di pubblicare articoli che in realtà erano pubblicità occulte ed ero passibile di provvedimenti dell’Ordine dei giornalisti. Per questo ho iniziato a registrare”. Il processo proseguirà il 26 febbraio con l’audizione di altri testimoni dell’accusa.