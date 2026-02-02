L’ultimo weekend prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto l’Italia raccogliere due successi e otto podi. La conferma più piacevole è quella dello sci alpinismo e di Giulia Murada, che ha centrato il terzo podio in altrettante sprint disputate in stagione. L’Italia ha una grande tradizione in questa disciplina, soprattutto nelle prove storiche su lunghe distanze. Vincere una medaglia olimpica al debutto sarebbe il coronamento di un percorso iniziato molti anni fa e che per la prima volta ha l’occasione di farsi vedere nel palcoscenico a cinque cerchi, sebbene in format di gara che poco centrano con la storia della disciplina.

Ski cross

Per la seconda volta lo ski cross italiano ha festeggiato un successo sia al maschile che al femminile nella stessa tappa di Coppa del Mondo. Merito di Jole Galli e Simone Deromedis, che in Val di Fassa hanno vinto rispettivamente gara-1 e gara-2. A un anno dal primo trionfo, Galli si è ripetuta, conquistando il terzo successo in carriera. La livignasca ha dominato gara-1, imponendosi in tutte le batterie, dagli ottavi fino alla finale e poi ha chiuso terza gara-2. Deromedis, dopo aver chiuso quarto la prima prova, ha primeggiato nella seconda vincendo a sua volta tutte le batterie, oltre alla finale.

Sci alpino

È mancata la vittoria, ma non sono mancati i podi e le conferme nello sci alpino. A cinque giorni dalla gara olimpica di Bormio, pista in cui ha già vinto sette volte, Dominik Paris è arrivato secondo nella discesa di Crans Montana. E l’Italia ha centrato ben quattro top-10, con quinto Benjamin Alliod, settimo Mattia Casse e nono Florian Schieder. Settimo, invece, ha chiuso Alex Vinatzer nello slalom di Schladming disputato mercoledì 28.

Il podio è arrivato anche al femminile, con Sofia Goggia seconda nel super-G. La bergamasca è tornata in top-3 proprio alla vigilia dei Giochi dopo un inverno difficile. E questo fa ben sperare per le prove olimpiche. A cui non parteciperà, invece, Roberta Melesi, splendida quarta a Crans Montana. Una menzione la merita anche Laura Pirovano, che stava dominando la gara, ma purtroppo è uscita a due porte dalla fine vedendo svanire il primo successo in carriera.

Snowboard

A Rogla (Slovenia), nello snowboard alpino, Roland Fischnaller è balzato in testa alla classifica generale grazie al secondo posto nel gigante parallelo. L’altoatesino, al quarto podio stagionale, ha sfiorato il quarto successo, che è svanito al fotofinish a vantaggio del coreano Lee Sangho. Nella top-3 si è piazzata anche Elisa Caffont, terza nella gara femminile.

Sci alpinismo

Tre sprint stagionali e tre podi per Giulia Murada nello sci alpinismo. L’azzurra ha chiuso seconda la prova di Boi Taull (Spagna) e il 19 febbraio, nella gara olimpica allo Stelvio Ski Centre di Bormio, andrà a caccia della medaglia. Ci potrà provare anche Alba De Silvestro, che nella sprint spagnola è arrivata quarta. La bellunese, in coppia con il marito Michele Boscacci, ha poi chiuso quinta la staffetta mista, l’altra gara prevista ai Giochi.

Combinata nordica

Nel triple di Seefeld, l’appuntamento più importante della Coppa del Mondo di combinata nordica, Samuel Costa è stato il migliore degli azzurri. Nelle tre gare austriache l’altoatesino è arrivato costantemente tra i migliori 30, chiudendo 17esimo con una bella rimonta sugli sci nell’ultima prova. Più indietro sia Aaron Kostner, 30esimo, sia Alessandro Pittin, 33esimo. I tre citati sono gli atleti che rappresenteranno l’Italia in Val di Fiemme nelle gare della specialità.

Salto con gli sci

A Willingen (Germania), nel salto con gli sci, il miglior risultato italiano è stato il sesto posto nella gara mista a squadre con Annika Sieff, Giovanni Bresadola, Martina Zanitzer e Alex Insam. Quest’ultimo ha chiuso 27esimo la prima prova individuale; mentre al femminile Zanitzer è arrivata 18esima, giusto davanti a Sieff. Le due azzurre in gara-2 hanno invertito le posizioni, con Sieff che è giunta 16esima e Zanitzer 26esima. Salto, combinata nordica e hockey sono i tre sport in cui l’Italia non ha chance di medaglia ai Giochi. Per gli azzurri, però, sarà fondamentale fare esperienza e sfruttare il fattore casa per archiviare il miglior risultato possibile.