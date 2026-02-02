“Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza – ha detto il capo dello Stato al personale del Niguarda – Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”. Una visita a sorpresa quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è stato per 40 minuti all’ospedale Niguarda per i ragazzi feriti in Svizzera e ricoverati dopo il rogo di Crans-Montana.

“È stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato Bertolaso -. L’umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio”. Il presidente “ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo – ha raccontato Bertolaso – che rimarrà nella storia di questo ospedale. “Il decorso dei ragazzi sta andando bene, tutto procede come noi speravamo”.

Il presidente “ci ha detto che è venuto in visita non solo per lui stesso ma anche per tutti quanti gli italiani, a portare gli auguri di tutti per la guarigione dei nostri ragazzi” ha raccontato all’Ansa Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi sopravvissuti. “C’è stata una bella atmosfera di gioia e condivisione – ha aggiunto – nonostante gli impegni legati alle Olimpiadi il presidente come prima cosa ha voluto portare un conforto a noi e ringraziare i medici che li stanno curando”. Mattarella “ci ha ribadito “che ci sono vicini e continueranno ad esserlo”, anche nella richiesta di giustizia.