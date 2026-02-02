Il mondo FQ

Frana a Niscemi, cede il terreno e pezzi di edifici cadono nel vuoto: il video dal drone

di Local Team per Il Fatto
In pericolo anche la biblioteca con 4.000 testi storici
Proseguono i cedimenti degli edifici in bilico, lungo il fronte della frana a Niscemi. Ieri, parti di immobili, ormai compromessi, si sono staccate finendo nel vuoto. Continua a cedere il terreno, favorito dalle abbondanti piogge di questi giorni. In bilico anche l’edificio che ospita la biblioteca “Angelo Marsiano”, con almeno quattromila testi di storia siciliana. Sempre domenica 1 febbraio sono state completate le operazioni propedeutiche alla riapertura di oggi delle scuole: grazie alla collaborazione delle dirigenti e del personale docente è stato possibile portare a termine l’allestimento delle aule che ospiteranno gli alunni degli istituti in zona rossa.

Per quel che concerne i lavori per la realizzazione di percorsi stradali alternativi, il comandante del Quarto Reggimento del Genio guastatori ha comunicato che sono in fase di completamento i lavori sulla bretella tra le strade provinciali 10 e 12 e che, a partire da oggi, si procederà con il riempimento delle buche sulla “Regia trazzera San Michele di Ganzaria – Niscemi”, attività propedeutica per la successiva opera di stesura dell’asfalto, che dovrebbe avvenire a partire da martedì.

