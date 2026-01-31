Bombe carta, petardi, bottiglie, fumogeni e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada. Succede a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c’era la sede del centro sociale, sgomberato a dicembre scorso, deviando dal percorso previsto.