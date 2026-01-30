Dire che il governo voglia limitare l’indipendenza della magistratura è “blasfemo“. Anzi, è “una grossolana manipolazione divinatoria di una realtà immaginaria”. Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, Carlo Nordio si scaglia ancora una volta contro chi segnala i rischi per l’equilibrio dei poteri insiti nella sua riforma costituzionale, su cui gli italiani voteranno nel referendum del 22 e 23 marzo. Per smentire quelle che ha già definito “petulanti litanie”, il ministro della Giustizia cita di nuovo quella parte dell’articolo 104 della Costituzione, rimasta intaccata, secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. “Un’interpretazione diversa da questa letterale, cartesianamente chiara e distinta, è un’arbitraria e una malevola distorsione offensiva della logica ermeneutica e dell’etica politica”, accusa (non sapendo, forse, che sulla carta il principio dell’autonomia della magistratura è garantito anche nei peggiori regimi autoritari). “Mi auguro che questa vuota polemica venga litigata dagli intelletti più maturi. Allo stesso tempo, auguro che il dibattito sulla riforma si mantenga nei limiti della razionalità, della pacatezza e della continenza“, afferma. Nel passaggio del suo intervento dedicato alle innovazioni digitali, il ministro attacca la trasmissione Report e il suo scoop sul software-spia installato sui pc di giudici e pm: “Troverei persino irriguardoso soffermarmi e smentire alcune ripugnanti insinuazioni che in questi giorni sono state diffuse con l’ipotesi di interferenze illecite da parte nostra nell’attività esclusiva e sovrana della magistratura”.

Il primo presidente: “Preoccupazione per l’indipendenza della magistratura”

Nonostante il fastidio di Nordio, a lanciare un monito sui rischi della riforma era appena stato il padrone di casa, il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola: “La magistratura, che esercita la funzione giurisdizionale affinché la legge sia uguale per tutti, sente di aver adempiuto il proprio dovere se il diritto, ogni diritto, ha effettiva tutela e non se è soltanto declamato. La sua autonomia e la sua indipendenza non sono un privilegio, ma sono presupposti perché il giudice sia sempre imparziale. La preoccupazione della magistratura è quindi volta a garantire che resti effettiva l’indipendenza e l’autonomia della giurisdizione come caposaldo del sistema costituzionale“, il dice più alto magistrato d’Italia del suo intervento d’apertura, di fronte al Guardasigilli e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come ogni anno, alle 9:30 il capo dello Stato fa il suo ingresso solenne nell’Aula magna al secondo piano del Palazzaccio accompagnato dal primo presidente e dal procuratore generale Pietro Gaeta. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa (seduto accanto a Nordio), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e quello alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo. C’è pure Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, rapito in continuazione per saluti e selfie.

Il pg Gaeta: “Scontro tra toghe e politica a livelli inaccettabili”

D’Ascola – scelto dal Csm a settembre come successore di Margherita Cassano – cita il documento finale approvato a giugno dall’assemblea generale straordinaria della Cassazione, in cui si esprimeva il “preoccupato auspicio che venga escluso ogni possibile rischio di indebolimento, o solo anche di appannamento, dei principi costituzionali fondanti della giurisdizione, primo fra tutti quello della sua indipendenza in ogni articolazione o componente”. Ma a prescindere da come andrà il referendum, assicura, resterà la “professionalità del magistrato” a fare da “schermo contro ogni timore derivante dalla trasformazione del Consiglio superiore della magistratura, presidio dell’indipendenza e autonomia” dell’ordine giudiziario, rivoluzionato dalla riforma Nordio che lo divide in tre organi distinti (uno per i giudici e uno per i pm, più l’Alta Corte disciplnare) togliendo ai magistrati il diritto di eleggere i propri rappresentanti, selezionati per sorteggio. D’Ascola invita a “coltivare con tenacia un clima di rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra le istituzioni, che permetta lo sviluppo di un dialogo pacato e razionale sul futuro della giustizia”. Un allarme, quello sui rapporti tra istituzioni, lanciato anche dal procuratore generale Gaeta: “Lo scontro, perché come tale presentato agli occhi dei cittadini, tra giudici e politica ha raggiunto livelli inaccettabili per un Paese che si vuole tradizionalmente culla del liberalismo giuridico. Occorre lavorare per recuperare lucida razionalità istituzionale: il volto di una giurisdizione sfregiata nell’immagine e privata del rispetto collettivo per il valore essenziale della sua funzione non giova a nessuno”, avverte.

L’allarme su femminicidi e morti sul lavoro

Il primo presidente cita – come già aveva fatto l’anno scorso Cassano – cita i fenomeni criminali che trasformano la società e a cui i giudici guardano “con occhio attento” : “I reati di violenza in danno delle donne con la barbarie dei femminicidi, la trasformazione, fonte di insicurezza e instabilità, del mondo del lavoro, che reca con sé il tragico bilancio di morti e infortuni sul lavoro, la piaga dei suicidi in carcere”. E rivolge l’invito a Nordio a “colmare le carenze di organico del personale amministrativo, ancora molto rilevanti per i continui pensionamenti” e perché i funzionari dell’Ufficio per il processo, “non avendo avuto tempestiva conferma della stabilizzazione, hanno in gran parte preferito dirigersi verso occupazioni più certe e remunerative. Gli uffici giudiziari, Corte di Cassazione in testa, sono stati fieri di aver formato migliaia di giovani funzionari laureati, ma meglio sarebbe stato poterli trattenere tutti definitivamente e poterli affiancare ai magistrati”, mentre finora il ministero ha garantito la stabilizzazione solo di una parte.

Pinelli (Csm): “Non svilire il ruolo della magistratura”

Il secondo a intervenire – dopo d’Ascola e prima di Nordio – è Fabio Pinelli, vicepresidente del Csm in quota Lega. Che lancia, a sua volta, un appello ad abbassare i toni nello scontro tra magistratura e politica: “La delegittimazione reciproca indebolisce le istituzioni, e rompe il patto di fiducia tra esse e i cittadini che, disorientati, possono chiedersi se debbano o possano ancora fidarsi di chi decide, a vario titolo, le loro sorti, sia con l’introduzione di nuove norme, anche di rango costituzionale, sia con l’applicazione e l’interpretazione del diritto, nell’esercizio della giurisdizione. È un rischio che va, responsabilmente e con il contributo di tutti, decisamente scongiurato“. Un discorso molto diverso da quelli pronunciati gli anni scorsi nella stessa sede, in cui aveva bacchettato l’eccessiva espansione del potere giudiziario e si era spinto a teorizzare il superamento del principio del giudice soggetto soltanto alla legge. Stavolta, confermando un assestamento di rotta inaugurato negli scorsi mesi, Pinelli sembra addirittura criticare gli attacchi del governo alle toghe: “Così come non si può non ricordare che in una democrazia liberale spetta alla politica il compito di dettare le regole – perché espressione del potere di rappresentanza fondato sulle libere elezioni -, è altrettanto necessario evitare posizioni che possano svilire il nevralgico ed insostituibile ruolo che la Costituzione assegna alla magistratura dimenticando che il potere giudiziario è uno dei pilastri sui quali poggia la democrazia”.