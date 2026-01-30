La riforma Nordio “non rende la giustizia più veloce” e il referendum sulla separazione delle carriere è costruito su slogan e forzature. Nicola Gratteri, ospite di Piazzapulita su La7, interviene nel dibattito sul voto del 22 e 23 marzo 2026, smontando due argomenti chiave del fronte del Sì: l’idea di una giustizia più rapida e l’accusa di incoerenza rivolta allo stesso procuratore capo di Napoli sul tema del sorteggio nel Csm.

A partire da uno slogan sulle “toghe rosse” e su una maggiore rapidità dei processi con la riforma Nordio, Gratteri contesta il legame tra separazione delle carriere e tempi dei processi: “E la velocità della giustizia dove sarebbe? Che c’entra con la separazione delle carriere, se questi ogni 60 giorni fanno un decreto dove introducono cinque o sei reati nuovi? La velocità di cosa?”. E liquida l’argomento come propaganda: “Sono solo slogan. Di queste sciocchezze ne ho lette tante”.

Il magistrato respinge quindi l’accusa di aver cambiato posizione sul sorteggio. “È gente in malafede, l’ho detto almeno dieci volte, lo ripeto l’undicesima. Anni fa, forse alla festa del Fatto Quotidiano, ho detto che ero favorevole al sorteggio. Punto”.

Ma, chiarisce, “quello di oggi però è un sorteggio truccato”. All’epoca, spiega, parlava di un solo Csm, mentre la riforma prevede due Consigli, uno per i giudici e uno per i pm, più un’Alta Corte disciplinare. “Il Csm oggi costa 50 milioni di euro l’anno. Con due Csm e l’Alta Corte il costo sale a 150 milioni di euro l’anno: sono tutte tasse dei cittadini”.

Gratteri ricorda che ogni Csm sarà costituito per 2/3 da componenti (togati) estratti a sorte tra i magistrati della rispettiva categoria (giudici per il Csm giudicante, pm per quello requirente) e per 1/3 da componenti (laici) estratti a sorte da un elenco di professori universitari e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune.

Ed è proprio su questo meccanismo che si consuma l’inganno. “La riforma Nordio – spiega Gratteri – stabilisce che i magistrati vengano sorteggiati tra tutti i magistrati d’Italia in servizio. Il sorteggio relativo ai laici, invece, lo chiamano ‘temperato’. E qui c’è il trucco”.

Il magistrato entra nel dettaglio: “In un’urna metto cinquanta nomi scelti dalla politica, poi sorteggio dieci di questi nomi. Ma non è un sorteggio, perché sono dieci dei cinquanta che io già ho scelto. Chiunque esca è sempre un mio fedele e risponde ai miei desiderata. E quindi dov’è il sorteggio? Io posso essere d’accordo su una cosa del genere?”.

La conseguenza è una disparità che Gratteri definisce inaccettabile: “Perché i magistrati sono sottoposti a un sorteggio secco mentre i politici si scelgono tra professori universitari e avvocati che rispondono sempre alla loro fede politica e poi piazzano dieci per il Csm dei giudici e dieci per quello dei pm?”.

Alla fine, quando Formigli chiama in causa il ministro della Giustizia, la chiusura è affidata all’ironia: “Sì, il ministro della Giustizia ci viene in aiuto sempre”.