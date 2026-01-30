“Quando vedo quel bambino, negli ultimi due anni, nelle immagini sui social, in televisione, che chiede dov’è sua mamma… sempre penso: che cosa sta pensando? Penso che quei bambini li abbiamo abbandonati, da soli. Mi immagino che ci dicano ‘dove siete? Aiutateci’. E ancora non lo abbiamo fatto“. È la parte iniziale del discorso che l’allenatore Pep Guardiola ha dedicato a Gaza e ai bambini palestinesi durante l’evento Act for Palestine, a Barcellona.