Ultimo aggiornamento: 15:17

Il discorso di Guardiola per Gaza: “Penso a quei bambini, li abbiamo abbandonati”

F. Q.
L'allenatore del Manchester City ha dedicato parole toccanti ai bambini palestinesi
“Quando vedo quel bambino, negli ultimi due anni, nelle immagini sui social, in televisione, che chiede dov’è sua mamma… sempre penso: che cosa sta pensando? Penso che quei bambini li abbiamo abbandonati, da soli. Mi immagino che ci dicano ‘dove siete? Aiutateci’. E ancora non lo abbiamo fatto“. È la parte iniziale del discorso che l’allenatore Pep Guardiola ha dedicato a Gaza e ai bambini palestinesi durante l’evento Act for Palestine, a Barcellona.

