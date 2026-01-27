Spunta un nuovo video legato alla strage di Capodanno di Crans Montana nella quale sono morte 40 persone, di cui sei italiane. La breve clip, agli atti dell’inchiesta, mostra cosa accadeva all’interno del bar Le Constellation poche settimane prima dell’incendio, attorno alla metà di dicembre 2025: i pannelli fonoassorbenti andati a fuoco la notte dell’ultimo dell’anno, si staccano e così vengono sostenuti con un metodo di fortuna, cioè delle stecche da biliardo appoggiate su degli sgabelli che puntano quelli che sembrano dei pacchetti di tovaglioli ancora imbustati.

Nella clip il locale sembra vuoto, quindi senza clienti. Come riporta il Corriere, il racconto delle stecche da biliardo che sorreggono i pannelli era già emergo qualche giorno fa grazie alle testimonianze di alcuni clienti, ma i video finora non erano stati diffusi.

Proprio quei pannelli hanno preso fuoco mentre Cyane (la dipendente con il casco che si vede nel video) sulle spalle di un collega serviva lo champagne con le candele luminose nelle bottiglie, un rituale che veniva spesso ripetuto, come ha confermato negli interrogatori il proprietario Jacques Moretti. Sotto esame anche le uscite di sicurezza bloccate: una con chiavistello, l’altra con uno sgabello. In entrambi i casi Moretti ha puntato il dito contro clienti e dipendenti.