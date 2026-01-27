Il mondo FQ

Niscemi frana ancora, nuovi cedimenti in diretta: automobili e case sospese a metà – Video

di Local Team per Il Fatto
I cedimenti proseguono, come mostrano le immagini dal drone girate nel primo pomeriggio di martedì 27 gennaio
Non si ferma l’enorme movimento franoso a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. I cedimenti proseguono, come mostrano le immagini dal drone girate nel primo pomeriggio di martedì 27 gennaio, lasciando case a metà sospese nel vuoto e auto in bilico.

