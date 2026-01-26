Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell’imponente frana avvenuta ieri sera per il cedimento della rete di contenimento. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è stato deviato sull’autostrada A10. Sono proseguite tutta la notte le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco di eventuali persone coinvolte nella frana avvenuta ieri sera ad Arenzano. Ricerche al momento con esito negativo.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione