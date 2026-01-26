Resta chiuso il traffico sulla statale Aurelia vicino alla galleria Pizzo nel territorio comunale di Arenzano (Genova) a causa dell’imponente frana avvenuta ieri sera per il cedimento della rete di contenimento. Le squadre Anas e il personale tecnico sono intervenuti nella serata di ieri e sono tuttora impegnati nelle operazioni di rimozione dei detriti e nelle verifiche tecniche sulla stabilità del versante. L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile. Al momento, la chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia. Il traffico veicolare è stato deviato sull’autostrada A10. Sono proseguite tutta la notte le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco di eventuali persone coinvolte nella frana avvenuta ieri sera ad Arenzano. Ricerche al momento con esito negativo.