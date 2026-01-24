Dopo 14 anni di onorato servizio, la mia vecchia ibrida era diventata obsoleta e non ce la faceva più. Così, alla fine mi sono deciso e l’ho sostituita con un’elettrica pura. Da quest’anno, in famiglia siamo completamente elettrizzati. Niente più soste ai distributori, rumore, puzzo, gas di scarico. Ma perché un’auto cinese? Non è forse una mancanza di patriottismo il non aver sostenuto l’industria europea? In realtà, l’ho comprata usata, per cui non ho aumentato il numero di auto cinesi in Italia. Ma più che altro, mi è parso che puntellare un’industria ormai obsoleta come quella dell’auto in Europa sarebbe inutile e controproducente (anche se per caso dipendesse da me).

Vi sarete certamente accorti di cos’è successo nel mondo dell’auto negli ultimi 10 anni circa. L’industria automobilistica cinese ha fatto passi da gigante e ha spazzato via dal mercato l’industria europea e americana. Come hanno fatto? Semplice: hanno investito in nuove tecnologie, si sono messi a costruire auto di alta qualità e a venderle a prezzi concorrenziali. E’ la base del commercio: hai un buon prodotto, lo vendi e conquisti il mercato. Tutti fanno così, ma i cinesi lo hanno fatto meglio degli altri. Ve lo posso testimoniare per esperienza diretta. Ero in Cina pochi mesi fa e ho visto le auto cinesi esposte nei centri commerciali. Auto elettriche supermoderne che avevano il cartellino dei prezzi in bella evidenza. A una mia valutazione approssimativa, costavano circa la metà dei modelli equivalenti europei.

Da noi, purtroppo, siamo stati molto lenti a capire che era finito il tempo dell’auto a motore termico. Non abbiamo investito abbastanza sull’innovazione; siamo rimasti indietro e ora dipendiamo dalle tecnologie cinesi, soprattutto per le auto elettriche che stanno conquistando il mercato globale. Adesso l’industria europea dell’auto si è ridotta a dover contare sui dazi per sopravvivere. Ma quanto possiamo durare nel nostro piccolo orticello protetto? Il problema non si risolve con i dazi. Se il governo protegge un prodotto obsoleto, quel prodotto diventerà sempre più obsoleto e questo non può che peggiorare le cose.

Invece, se vogliamo tenere in piedi la buona, vecchia “azienda Italia”, dobbiamo assolutamente prendere nuove strade. Il sistema non deve essere isolato, ma rigenerato. Come farlo, lo potete leggere nel libro interessantissimo di Foglia, Kotler e Sarkar, Rigenerazione. Dobbiamo liberarci da linee di produzione obsolete, per esempio le auto a motore termico. Dobbiamo ridurre i costi di produzione liberandoci dalle importazioni di fossili e producendo energia a casa nostra con le rinnovabili. Dobbiamo investire sul capitale umano, potenziando le università, e favorendo il ritorno dei nostri tecnici e scienziati oggi all’estero. Dobbiamo trovare nuove linee di prodotti senza mettersi in competizione con chi ha spalle molto più robuste delle nostre. Non dobbiamo sprecare soldi in armamenti, che sono un ulteriore peso sulla nostra economia.

Ce la possiamo fare. Siccome siamo a parlare di Cina, fatemi citare il filosofo confuciano Xunzi: “Di fronte alla forza degli uomini uniti fra loro, anche il cielo può essere conquistato.”

E a proposito della mia nuova auto elettrica cinese? Per ovvie ragioni, non vi dico marca e modello. Vi dico solo che una classica auto compatta per famiglia, cinque porte e due volumi. Non è che abbia niente di particolarmente eccezionale; ma è una macchina comoda, pratica e silenziosa, perfetta per portare i nipotini a scuola. Forse un po’ troppo ipertecnologica, ma non sei costretto a usare tutti gli aggeggi in dotazione. A proposito del prezzo, le auto elettriche costano ancora leggermente di più di quelle termiche, anche se la differenza si sta rapidamente chiudendo. Nel mio caso, il budget disponibile era limitato, per cui ho preferito orientarmi verso un’auto usata che ho trovato a un prezzo ragionevole. Le auto elettriche di oggi sono robuste e praticamente indistruttibili, e le batterie durano molto a lungo, quindi è poco probabile che qualcuno vi rivenda per quasi nuovo un catorcio riverniciato alla meglio.

Certo, le elettriche usate sono ancora poche sul mercato, e quindi non ve le regalano. Ma questo vuol dire che vostra auto elettrica la potrete sempre rivendere a un buon prezzo. Insomma, è venuto il momento di passare all’elettrico. Facciamolo!