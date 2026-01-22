Gli istituti di ogni ordine e grado resteranno chiusi dopo la delibera approvata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lavoro da remoto per gli uffici pubblici nell'area

Tutti a casa, arriva la torcia in città. L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha deciso che le scuole nella circonvallazione resteranno chiuse il 6 febbraio per l’arrivo della torcia olimpica a Milano, lo stesso giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il traffico per l’evento tanto atteso. Per lo stesso motivo, gli uffici pubblici sono stati invitati a lavorare da remoto in quella giornata.

Ad approvare la delibera è stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. Presenti anche il sindaco Giuseppe Sala, i vertici territoriali delle forze dell’ordine e alcuni referenti della Fondazione Milano Cortina– il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Nello specifico, a restare chiuse saranno le scuole di ogni ordine e grado situate nell’area compresa tra viale Cassala, viale Isonzo, viale Umbria, viale dei Mille, viale Abruzzi, viale Brianza, viale Lunigiana, viale Marche, viale Jenner, viale Monteceneri, viale Renato Serra, viale Murillo, viale Ranzoni, viale Bezzi e viale Misurata.