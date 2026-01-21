Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:19

Mareggiata in Sardegna, chiusa la Sulcitana: il video dei danni lungo la carreggiata

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Anas sta valutando i danni per il ripristino
Icona dei commenti Commenti

A causa della forte mareggiata di ieri con l’acqua che ha invaso buona parte della carreggiata, resta chiusa la strada statale 195 “Sulcitana” nel tratto compreso tra l’inizio del tracciato, all’altezza del ponte della Scafa a Cagliari, e il km 10,600 circa, a Capoterra, dove sono state anche evacuate alcune case sulla costa. “Il provvedimento si rende necessario per proseguire le attività di ispezione dei tecnici Anas nel tratto costiero interessato dalla forte mareggiata, che potranno essere compiute in maniera più funzionale quando le condizioni meteo lo consentiranno – fa sapere l’Anas – Una volta valutata l’entità dei danni subiti sarà possibile avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguire nel tratto”. Il traffico è deviato un percorso alternativo lungo la strada statale 130 fino allo svincolo per la strada provinciale 2. Da qui si prosegue sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla viabilità locale per raggiungere la provinciale 91.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione