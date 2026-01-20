Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:57

Impressionante mareggiata a Linosa, il video delle persone in fuga dalla costa

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Il ciclone Harry colpisce l'isola a nord di Lampedusa
Icona dei commenti Commenti

Il video mostra l’impressionante mareggiata che in queste ore – martedì 20 gennaio – stanno colpendo Linosa, delle isole Pelagie. Diversi i danni segnalati, compresi quelle alle barche. Intanto resta massima l’allerta in tutta la Sicilia: il ciclone Harry ha investito prevalentemente il versante orientale e nelle province di Messina, Catania e Siracusa sale a circa 200 il numero delle persone evacuate dalle proprie abitazioni. Il sistema di Protezione civile regionale continua il monitoraggio costante del territorio, colpito da precipitazioni intense, raffiche di vento di burrasca e mareggiate d’intensità eccezionale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione