Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di martedì

Buona notizia per gli italiani: nonostante il fuso orario, Jannik Sinner esordirà agli Australian Open in un orario comodo. L’azzurro (il suo tabellone) scende in campo nel primo turno dello Slam australiano non prima delle 9 italiane. L’avversario è Hugo Gaston, numero 93 del ranking Atp e giocatore più da terra rossa che da cemento. Esordio nella notte invece per Lorenzo Musetti.

Capitolo italiani: fin qui il bilancio non è stato positivo. L’unico a superare il primo turno è stato Francesco Maestrelli, che ha battuto Atmane. Eliminati Cobolli, Nardi e Bellucci. Oggi però tocca agli ultimi sei rimasti in corsa Oltre a Sinner e Musetti, la giornata azzurra si completa con Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, impegnati nei rispettivi esordi al primo turno.

Sinner-Gaston, i precedenti

Quello degli Australian Open tra Jannik Sinner e Hugo Gaston sarà il terzo scontro totale. Sono infatti due i precedenti tra i due tennisti, ma entrambi risalenti al 2021, quando sia Gaston che Sinner erano due tennisti totalmente diversi. A vincerli però fu sempre Jannik Sinner: il primo risale all’Atp 250 di Marsiglia, su cemento indoor, vinto da Sinner per 6-4, 6-1. Il secondo – sempre su cemento, ma outdoor – risale al Masters 1000 di Miami e Sinner vinse in modo ancora più netto: 6-2, 6-2. E adesso, più del 2021, Sinner partirà strafavorito.

Dove vedere Sinner-Gaston in tv e streaming

Sinner arriva alla competizione forte delle due vittorie negli ultimi due anni, nel 2024 e nel 2025, in finale rispettivamente contro Daniil Medvedev e Alexander Zverev. L’azzurro mira al tris e arriva al torneo senza aver giocato nessuna partita ufficiale nel 2026: ha infatti giocato un match d’esibizione contro Alcaraz, un altro contro Felix Auger–Aliassime e in mezzo il Million Dollar 1 Point Slam. L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e Hugo Gaston – prevista per martedì 20 gennaio non prima delle 9 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

Musetti sfida Collignon: quando gioca e dove vederlo

Il terzo giorno degli Australian Open sarà anche quello dell’esordio di Lorenzo Musetti, attuale numero cinque al mondo che ha cominciato la stagione da numero 3 live. Musetti sfiderà Raphael Collignon, numero 72 del ranking Atp contro cui non ha mai giocato. I due giocheranno il primo match della sessione diurna, all’1:30 italiane, sulla Margaret Court Arena: l’obiettivo minimo di Musetti sono i quarti di finale. A differenza degli altri tre Slam, infatti, in Australia non li ha mai raggiunti. Come per Sinner, anche il match di Musetti sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

Australian Open, gli italiani in campo martedì

Nel terzo giorno del torneo entrano in scena sei italiani: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto. Sinner fa il suo esordio sul palcoscenico più prestigioso, la Rod Laver Arena, nella sessione serale di Melbourne. Musetti è invece di scena alla Margaret Court Arena, mentre Darderi parte dalla 1573 Arena contro l’esperto Garin. Ci sono anche Errani e Paolini, che aprono il loro torneo in doppio sul Court 7 contro Lumsden/Tang.

Ore 1:00: Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner

Ore 1:00: Cristian Garin – Luciano Darderi [22] (ITA)

Ore 1:30: Lorenzo Musetti [5] (ITA) – Raphael Collignon

Dopo le ore 2:00: Luca Nardi (ITA) – Y. Wu (Q)

Dopo le ore 2:00: Julia Grabher – Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Ore 9:00: Hugo Gaston – Jannik Sinner [2] (ITA)

Australian Open, il programma completo di martedì

ROD LAVER ARENA – dall’1:30

O. Oliynykova – Madison Keys [9]

non prima delle 3:30

Ben Shelton [8] – Ugo Humbert

non prima delle 9:00

Hugo Gaston – Jannik Sinner [2]

a seguire

Naomi Osaka [16] – Antonia Ruzic

MARGARET COURT ARENA – dall’1:30

Lorenzo Musetti [5] (ITA) – Raphael Collignon

Elena Rybakina [5] – Kaja Juvan

non prima delle 9:00

Katie Boulter – Belinda Bencic [10]

a seguire

Shintaro Mochizuki – Stefanos Tsitsipas [31]

JOHN CAIN ARENA – dall’1:00

Tereza Valentova – Maya Joint [30]

Karen Khachanov [15] – Alex Michelsen

non prima delle 7:00

V. Royer – Taylor Fritz [9]

a seguire

Maddison Inglis (Q) – Kimberly Birrell

KIA ARENA – dall’1:00

Shuai Zhang – T. Preston (WC)

Karolina Pliskova – Sloane Stephens (Q)

Dane Sweeny (Q) – Gael Monfils

Grigor Dimitrov – Tomas Machac

1573 ARENA – dall’1:00

Cristian Garin – Luciano Darderi [22] (ITA)

Joao Fonseca [28] – Eliot Spizzirri

Rebecca Sramkova – Jelena Ostapenko [24]

Laura Siegemund – Liudmila Samsonova [18]

ANZ ARENA – dall’1:00

Leylah Fernandez [22] – J. Tjen

Chris O’Connell (WC) – Nishesh Basavareddy (Q)

Hubert Hurkacz – Zizou Bergs

Daria Kasatkina – N. Bartunkova (Q)

COURT 7 – dall’1:00

Lumsden / Tang – Errani / Paolini [2] (doppio femminile)

X. Wang – Anhelina Kalinina (Q)

Luca Nardi (ITA) – Y. Wu (Q)

V. Kopriva – Jan-Lennard Struff

COURT 13 – dall’1:00

Lorenzo Sonego (ITA) – Carlos Taberner

Lulu Sun – Linda Fruhvirtova (Q)

Anna Kalinskaya [31] – Sonay Kartal

Sorana Cirstea – Eva Lys

COURT 15 – dall’1:00

Alexander Golubev / Aleksandr Nedovyesov – Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli (doppio maschile)

Julia Grabher – Elisabetta Cocciaretto (ITA)