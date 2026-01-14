Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. Si è giocato questa mattina – alle 9:30 italiane – il Million dollar 1 point slam, l’ultima invenzione degli organizzatori degli Australian Open in cui c’era in palio un milione di dollari vincendo partite di un solo punto, con anche diversi amatori in gara. E proprio un amatore ha prima eliminato Jannik Sinner e ha poi trionfato in finale contro Joanna Garland. L’italiano si è fermato agli ottavi di finale, sbagliando l’unico servizio a disposizione (a rete) e permettendo al dilettante australiano Jordan Smith di qualificarsi ai quarti di finale e poi di arrivare alla vittoria. Nel primo turno (il secondo del torneo) l’altoatesino aveva eliminato Pablo Carreno–Busta dopo uno scambio serio e giocato “alla Sinner”, con una devastante accelerazione di rovescio lungolinea.

E dopo qualche minuto è stato eliminato anche Carlos Alcaraz, ma contro Maria Sakkari, tennista greca numero 52 del ranking Wta. Lo spagnolo – durante un lungo scambio – ha tentato la palla corta di diritto, finita però a rete. Punto che ha consentito a Sakkari di qualificarsi ai quarti di finale ed eliminare anche il secondo dei due atleti più attesi. Uno show durato circa tre ore e che ha visto professionisti e amatori sfidarsi in match di un punto: i pro avevano un solo servizio a disposizione, gli amatori invece due. Il torneo si è svolto per la prima volta nella storia del tennis in una Rod Laver Arena di Melbourne totalmente gremita e divertita durante i “mini-match”.

Non sono mancati i momenti di divertimento: dallo show di un comico locale, Andy Lee, fino ai servizi da sotto di diversi tennisti professionisti. Anche durante il sorteggio per decidere chi sarebbe andato al servizio in tanti hanno dato vita a momenti divertenti. Alla fine – vista la vittoria del dilettante australiano Jordan Smith – la Rod Laver Arena di Melbourne è impazzita e ha esultato. Ad aggiudicarsi invece l’auto in palio per i dilettanti è stato Reverente.