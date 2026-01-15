Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian Open

Manca sempre meno all’esordio in gare ufficiali nel 2026 per Jannik Sinner. L’azzurro – dopo l’esibizione con Carlos Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam – scenderà in campo agli Australian Open, primo slam dell’anno che si gioca in Australia e torneo “preferito” di Sinner fino a questo momento. L’azzurro ha infatti vinto due volte a Melbourne (2024 e 2025) e mira adesso al tris. Il suo cammino comincerà contro Hugo Gaston, estroso francese che proverà a impensierire Sinner, ma sulla carta non dovrebbe esserci storia. La sfida con Alcaraz è ovviamente possibile solo in finale, mentre in semifinale l’altoatesino potrebbe sfidare o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti, in un derby italiano che sarebbe storico.

Australian Open 2026, il potenziale percorso di Sinner

L’esordio in gare ufficiali per Jannik Sinner nel 2026 sarà contro Hugo Gaston, francese di talento che si esprime al meglio su terra rossa e che soprattutto non ha le qualità fisiche e atletiche per creare problemi a Sinner, a maggior ragione in una sfida che si gioca in tre set su cinque. Al secondo turno invece Sinner affronterà James Duckworth – che in Australia gioca in casa – o Dino Prizmic, tennista croato numero 127 al mondo.

Possibile derby già al terzo turno contro Luca Nardi, anche se in quella porzione di tabellone il favorito per sfidare Sinner è Joao Fonseca. Dagli ottavi di finale i primi impegni più difficili: o Karen Khachanov, tennista sempre ostico su cemento, o Luciano Darderi o ancora Giovanni Mpetshi Perricard, francese che ha un servizio potentissimo ma che deve ancora crescere parecchio negli scambi. Dai quarti si comincia a fare sul serio, con la potenziale sfida a Ben Shelton (o uno tra Ruud e Shapovalov in caso di sorprese). In semifinale o Novak Djokovic o Lorenzo Musetti o ancora Taylor Fritz. In finale, manco a dirlo, il favorito per sfidare Sinner è Carlos Alcaraz. O Zverev, in caso di esclusioni eccellenti.

1° turno: Hugo Gaston [FRA]

2° turno: James Duckworth [AUS] / Dino Prizmic [CRO]

3° turno: Joao Fonseca [BRA] / Luca Nardi [ITA]

Ottavi di finale: Karen Khachanov [RUS] / Luciano Darderi [ITA] / Giovanni Mpetschi Perricard [FRA]

Quarti di finale: Ben Shelton [USA] / Casper Ruud [NOR] / Denis Shapovalov [CAN]

Semfinale: Novak Djokovic [SRB] / Lorenzo Musetti [ITA] / Taylor Fritz [USA]

Finale: Carlos Alcaraz [ESP] / Alexander Zverev [GER]

Dove vedere in streaming gli Australian Open 2026

Dove e come vedere quindi i match? Il torneo è un’esclusiva di Warner Bros. Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio fino alla finale maschile dell’1 febbraio, l’Australian Open è tutto su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.